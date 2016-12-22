За последние шесть лет свердловский Устав изменился 11 раз

Опубликовано в №240 от 23.12.2016

Сегодня, 23 декабря, День Устава Свердловской области. Напомним, первую версию регионального Устава приняли в 1994 году. В 2010 году по инициативе Александра Мишарина, возглавлявшего область на тот момент, была утверждена новая редакция. Но назвать её неприкосновенной нельзя. За шесть лет свердловские законодатели приняли 11 законов, вносящих изменения в свердловский Устав. «ОГ» выяснила, почему приходится регулярно исправлять основополагающий документ Среднего Урала.

Первый региональный Устав был принят Свердловской областной думой 25 ноября 1994 года. По нему прошли первые в России всенародные выборы губернатора и было сформировано первое двухпалатное Законодательное собрание.

— Специалисты Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ давали основному закону Свердловской области высокую оценку. Наш Устав предложили в качестве одного из вариантов модельного устава для других субъектов Российской Федерации, — прокомментировал Эдуард Россель.

Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области: — Уважаемые уральцы!

— Уважаемые уральцы! Поздравляю вас с Днём Устава Свердловской области!

Это важная для региона дата — день рождения основного закона Свердловской области, лежащего в основе всех позитивных перемен, социально-экономических успехов и достижений нашего края.

Устав Свердловской области — это реально работающий, подвижный механизм регулирования всех сфер деятельности в регионе, реагирующий на изменения в жизни страны, новации федерального законодательства, адаптирующийся к этим изменениям, определяющий пути развития многонациональной Свердловской области как территории гражданского мира и согласия. Уважаемые уральцы! Поздравляя вас с Днём Устава Свердловской области, желаю вам здоровья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне и новых успехов в работе на благо России и родного региона.

Весной 2010 года началась разработка концепции нового Устава, инициированная Александром Мишариным. Вариант нового Устава области, одобренный главой региона, был разработан за два с половиной месяца. Документ обсуждался и получил поддержку ветеранов, профсоюзов, национальных и молодёжных организаций, Общественной палаты и в конечном итоге был одобрен региональным парламентом. По сравнению с ранее действовавшим Уставом были внесены следующие принципиальные изменения: переход к однопалатному Заксобранию; отмена ротации депутатов с интервалом в два года; избрание депутатов по партийным спискам и по одномандатным избирательным округам; увеличение срока полномочий депутатов и губернатора с четырёх до пяти лет. Кроме того, губернатор был обязан выступать перед региональным парламентом: оглашать бюджетное послание, а также отчёт о социально-экономическом развитии региона и деятельности регионального правительства.

За принятие основного регионального закона в новой редакции тогда проголосовал 21 депутат нижней палаты ЗССО из 26 присутствовавших. Всего в новый Устав было внесено 130 поправок, которые отличали его от старого.

— В 2011 год Свердловская область входит, имея не только крепкий, выверенный, социально ориентированный бюджет, авторитетную и уважаемую Общественную палату, но и новый основной закон, полностью соответствующий нормам федерального законодательства и требованиям времени, — заявлял тогда Мишарин.

Также глава региона тогда подписал указ, согласно которому День Устава Свердловской области теперь отмечается 23 декабря (с 1998 года он отмечался 23 сентября).

С того момента уже было принято 11 законов, вносящих изменения в областной Устав. Последний из таких законов опубликован в полной версии вчерашнего номера «ОГ».

— Федеральное законодательство в стране постоянно уточняется, а все наши правовые акты должны ему соответствовать, — рассказывает директор Уральского института регионального законодательства Николай Воронин. — Если по какому-то вопросу нет федерального закона, то мы, конечно, вправе регулировать его самостоятельно. Но в случае появления федерального закона мы обязаны привести наше законодательство в соответствие с ним. Во многом именно поэтому нам приходится уточнять наш основной закон.

Также Николай Воронин отметил, что в регионе постоянно уточняется порядок избрания глав местного самоуправления. Также он упомянул недавнюю правительственную реформу, согласно которой в регионе упразднили должность председателя областного правительства, чьи полномочия замкнул на себя губернатор.

— Все эти вопросы не могут быть не отражены в Уставе, — говорит Воронин.