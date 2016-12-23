Большая пресс-конференция Президента РФ Владимира Путина 23 декабря 2016

Перед началом Большой пресс-конференции Президента РФ. Фото: kremlin.ru

23 декабря Президент РФ Владимир Путин в 12-й раз проводит традиционную большую пресс-конференцию. Самое важное — в нашем сюжете. Публикуем официальную стенограмму (обновляется).

В.Путин: Добрый день, уважаемые коллеги, друзья! Давайте начнем.

Мы договорились с моим помощником, что мы не будем, я не буду выступать с пространным монологом в начале – сразу перейдем к работе, к вашим вопросам. Пожалуйста.

Д.Песков: По традиции, предлагаю предоставить вопрос одному из наших старейших работников «кремлевского пула», который, по-моему, с конца прошлого века работает в «кремлевском пуле». Это радио «Маяк», Валерий Санфиров. Пожалуйста.

В.Санфиров: Радиостанция «Маяк», «Вести FM», «Радио России».

Владимир Владимирович, заканчивается год, и хотелось бы понять, в каком состоянии находится российская экономика. В этом году на совещаниях по экономическим вопросам, на других совещаниях часто использовали такие термины, как «турбулентность», «достигли дна», «пробили очередное дно». И можно процитировать анекдот, который вы рассказали на прошлой пресс-конференции о том, что в 2015 году была белая полоса. К чему ближе по состоянию российская экономика на данный момент? Спасибо.

В.Путин: Вопрос традиционный, естественный. Конечно, мы смотрим на результаты нашей работы за уходящий год. Эти результаты познаются в сравнении, как обычно. Надо посмотреть на основные, прежде всего, макроэкономические показатели 2015 года и сравнить с тем, что у нас получается в 2016 году.

Я взял, нетрудно догадаться, самые последние данные, вчера мы с коллегами, с некоторыми экспертами сидели, рассматривали их.

По основному показателю – ВВП страны – в прошлом году у нас был спад 3,7 процента. В этом году будет тоже небольшое снижение, но это уже не 3,7, мы думали, что это будет около единицы, потом скорректировали, сказали, что где-то 0,7, потом 0,6. За ноябрь мы наблюдаем небольшой рост ВВП страны. И скорее всего, по году у нас и будет 0,5–0,6.

Продолжение следует.