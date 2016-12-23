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Виктор Шептий: «Буду выдвигаться»

23 декабря 2016, 19:50 / Политика
Фото: Алексей Кунилов

Фото: Алексей Кунилов

  • Опубликовано в №241 от 24.12.2016 

24 декабря состоится ХХХ конференция Свердловского регионального отделения партии «Единая Россия». Действующий секретарь отделения Виктор ШЕПТИЙ отчитается о работе и будет бороться за избрание на новый срок.

— Виктор Анатольевич, у Вас есть конкуренты?

— Конечно. Альтернативные кандидаты на пост руководителя регионального отделения будут. Этого требует наш устав. Голосование пройдёт по самой демократичной системе — тайно.

— Почему мы о них не знаем? Откуда они возьмутся?

— Само выдвижение состоится на конференции. Будут предложены кандидатуры из числа делегатов. Я ведь тоже ещё официально не выдвинут.

— А кто имеет право выдвигать?

— Делегаты конференции могут озвучить как свою личную точку зрения, так и мнение своей первичной или территориальной организации, президиума политсовета.

— Каково мнение Москвы? Кого ждёте в гости?

— Если бы моя кандидатура по каким-либо причинам не соответствовала критериям, установленным федеральным руководством партии, то я бы не стал баллотироваться на новый срок. У нас приличные результаты работы, отлаженная система. По результатам верификации списков членов партии в Свердловской области мы объединяем 55 тысяч единороссов. Показали хороший результат на выборах в этом году, как по Государственной думе, так и на региональном и местном уровнях. Вы это тоже подробно освещали. Обо всех итогах четырёхлетней работы я расскажу в отчёте перед делегатами конференции.

Что касается гостей, то у нас всегда присутствуют представители центрального исполнительного комитета, которые контролируют соблюдение устава партии. Подтвердил своё участие руководитель межрегионального координационного совета Иван Квитка. Будут депутаты Государственной думы и члены Совета Федерации.

Конечно, мы ждём и губернатора Свердловской области Евгения Владимировича Куйвашева и надеемся на то, что он выступит с оценкой работы партии в регионе. Напомню, он возглавил список партии на выборах в Законодательное собрание. Во многом благодаря этому решению фракция «Единой России» получила квалифицированное большинство в областном парламенте. Глава региона безусловно имеет свою позицию и по кандидатуре секретаря регионального отделения, и мы предполагаем, что он её обозначит в своём выступлении.

— Какие изменения произошли в партии за последние четыре года?

— Главное — партия закалилась в выборах. Они стали своеобразным естественным отбором не только для кандидатов во все уровни власти, но и для людей, входящих в руководящие органы регионального отделения. В соответствии с уставом мы должны были ежегодно проводить ротацию в органах управления партии, то есть проводить замену не менее десятой части состава руководства. Таким образом, за четыре года политсовет обновился почти наполовину.

Созданы новые механизмы отбора претендентов в представительные органы власти и органы местного самоуправления. Мы предложили избирателям принять участие в предварительном голосовании за кандидатов от нашей партии. В этом году на наше предложение откликнулись 217 тысяч жителей Свердловской области. Все наши товарищи, которые прошли эту процедуру (так называемые праймериз), победили на выборах.

— Однако у этой медали две стороны. С одной — победила партия, с другой — конкретные сильные личности, прошедшие предварительный отбор и выборы. Смогут ли эти люди работать вместе, в команде?

— Сейчас идёт настройка всей системы. Создаётся депутатская вертикаль «Единой России»: от местных дум до Государственной. Мы видим, что вновь избранные депутаты стали активнее работать с населением, чаще выезжать в округа, от которых избирались. Работа во фракции и в депутатской вертикали позволяет обсуждать любые вопросы и находить общее решение.

— Ваш однопартиец, депутат Госдумы Павел Крашенинников заявил, что к работе в вертикали приглашаются все депутаты региона независимо от партийной принадлежности. Не растворится ли эта вертикаль в спорах и идеях других партий?

— «Единая Россия» не растворится. Наша партия является сегодня стержнем политической системы страны. Мы имеем абсолютное большинство во всех органах представительной и исполнительной власти. Все, кто желает работать с нами, могут это сделать в том числе и через механизмы, предлагаемые Павлом Крашенинниковым.

— Вы объявите на конференции свою программу на новый срок?

— Во-первых, наша партия является федеральной. И мы готовим наши предложения, опираясь на федеральную программную платформу. Мои мысли совпадают с тем, что провозглашает и делает федеральное руководство. Во-вторых, у нас нет никаких неожиданных изменений: прошлый период переходит в следующий. Результаты регионального отделения говорят сами за себя. Я их представлю делегатам, а они решат — правильно ли мы действовали, и кому доверить эту работу на следующий срок.

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