Евгений Куйвашев вошёл в топ-40 российских персон года

Опубликовано в №241 от 24.12.2016

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев занял 24-ю строчку из 40 в рейтинге наиболее часто упоминаемых в СМИ российских персон за 2016 год, который составила «Медиалогия».

Возглавил рейтинг Президент России Владимир Путин, на втором и третьем местах — премьер Дмитрий Медведев и пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Замыкают пятёрку лидеров глава МИД РФ Сергей Лавров и мэр Москвы Сергей Собянин. Евгений Куйвашев обошёл в рейтинге многих федеральных политиков. В частности, министра культуры РФ Владимира Мединского (25-е место), оппозиционера Алексея Навального (26-е место), лидера ЛДПР Владимира Жириновского (27-е место) и спикера Госдумы Вячеслава Володина.