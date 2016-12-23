Балыбердин удостоился премии за победу над Бурковым

Опубликовано в №241 от 24.12.2016

Свердловский депутат Госдумы от «Единой России» Алексей Балыбердин стал лауреа-том политической премии «Гамбургский счёт», учреждённой в этом году Российской ассоциацией по связям с общественностью (РАСО). Тагильчанин победил в номинации «Лучшая кампания провластного кандидата на выборах в Госдуму».

Напомним, главным оппонентом Балыбердина в Нижнетагильском одномандатном округе был депутат Госдумы, главный эсер Среднего Урала Александр Бурков. Поэтому на старте предвыборной гонки некоторые считали, что малоизвестный инженер с Уралвагонзавода не выдержит конкуренции с опытным политиком. Но в сентябре опыт проиграл, а тагильчанин набрал 44,47 процента голосов избирателей.

— Организаторы премии со мной не связывались, поэтому я не могу точно сказать, почему выбор жюри пал именно на меня. Но приятно. На мой взгляд, наша кампания действительно получилась очень яркой, — рассказал «ОГ» лауреат политической премии.

Как удалось выяснить «ОГ», руководителем предвыборного штаба Балыбердина был самарский политтехнолог Александр Шереметьев. По словам самого депутата, он не участвовал в подборе кандидата на эту роль.

— Это было коллегиальное решение, кого пригласить. Александр Викторович собрал команду настоящих профессионалов со всей страны. В штабе работало 12 человек. Они блестяще провели первую в моей жизни кампанию. Было огромное количество мероприятий. Я иногда сам не понимал, зачем мне нужно прийти «сюда», выступить «там», но впоследствии всё встало на свои места, пришло осознание, — поделился Алексей Балыбердин.

По словам Александра Шереметьева, его команда попыталась представить Алексея Балыбердина избирателю таким, какой он есть: молодой работник завода, подающий надежды политик, коренной тагильчанин, не собирающийся переезжать, который живёт той же жизнью, что и все остальные.

— Не обошлось, конечно, и без поддержки крупных предприятий, мэра города, но, естественно, в рамках закона, — говорит Шереметьев. — Наши соперники давили на тему ЖКХ. Но в Нижнем Тагиле она не нашла отклик.

По словам политтехнолога, самое главное для кандидата — он должен соответствовать представлениям избирателя о том, каким должен быть депутат. Иначе мандата ему не видать.

Напомним, до Госдумы Алексей Балыбердин работал в профсоюзной организации «Уралвагонзавод». Первые упоминания в СМИ о нём появились после поездки тагильской делегации (куда вошёл будущий депутат) во главе с полпредом Игорем Холманских к Президенту РФ Владимиру Путину. После того визита была принята программа комплексного развития Нижнего Тагила. Позже Балыбердин привлёк внимание прессы своим участием в митинге «Антимайдан», который проходил 21 февраля 2015 года в Москве. За активную гражданскую позицию Балыбердина назначили заместителем руководителя тагильского отделения движения «В защиту человека труда».

На выборах тагильчанин набрал 81,1 тысячи голосов. В Госдуме он стал членом комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. В рамках структуры Балыбердин создал и возглавил экспертный совет по развитию моногородов.