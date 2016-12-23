Депутаты Заречного подняли зарплату мэру

Опубликовано в №241 от 24.12.2016

На последнем заседании гордумы Заречного депутаты единогласно проголосовали за повышение должностного оклада нового главы городского округа на 30 процентов. Теперь со всеми ежемесячными премиями и надбавками зарплата главы составит около 85 тысяч рублей. Прежний градоначальник Василий Ланских получал за работу около 67 тысяч рублей (оклад 23 535 рублей).

Начальник финуправления администрации Игорь Гриценко и начальник контрольно-счётной палаты Варвара Жернова обратили внимание депутатов на отсутствие нормативных оснований для увеличения оклада, а также на то, что повышение зарплаты градоначальника в городской бюджет не заложено.

Необходимость повышения оклада депутаты объяснили большой ответственностью, которая возлагается на нового мэра. Напомним, Андрей Захарцев был избран главой Заречного 8 декабря. С переходом от двуглавой системы на одноглавую он совмещает обязанности главы города и главы администрации.