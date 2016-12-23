21 час назад
Разговор с Президентом: самое важное
За четыре часа пресс-конференции вопросы Владимиру Путину задали 47 журналистов из 1 400 присутствовавших. «ОГ» выбрала самые интересные темы.
21 час назад
Виктор Шептий: «Буду выдвигаться»
24 декабря состоится ХХХ конференция Свердловского регионального отделения партии «Единая Россия». Действующий секретарь отделения Виктор ШЕПТИЙ отчитается о работе и будет бороться за избрание на новый срок.
21 час назад
Евгений Куйвашев вошёл в топ-40 российских персон года
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев занял 24-ю строчку из 40 в рейтинге наиболее часто упоминаемых в СМИ российских персон за 2016 год, который составила «Медиалогия».
22 часа назад
Депутаты Заречного подняли зарплату мэру
На последнем заседании гордумы Заречного депутаты единогласно проголосовали за повышение должностного оклада нового главы городского округа на 30 процентов. Теперь со всеми ежемесячными премиями и надбавками зарплата главы составит около 85 тысяч рублей. Прежний градоначальник Василий Ланских получал за работу около 67 тысяч рублей (оклад 23 535 рублей).
22 часа назад
Балыбердин удостоился премии за победу над Бурковым
Свердловский депутат Госдумы от «Единой России» Алексей Балыбердин стал лауреа-том политической премии «Гамбургский счёт», учреждённой в этом году Российской ассоциацией по связям с общественностью (РАСО). Тагильчанин победил в номинации «Лучшая кампания провластного кандидата на выборах в Госдуму».
23 декабря 2016
Большая пресс-конференция Президента РФ Владимира Путина 23 декабря 2016
23 декабря Президент РФ Владимир Путин в 12-й раз проводит традиционную большую пресс-конференцию. Публикуем официальную стенограмму (обновляется).
22 декабря 2016
Новым мэром Артёмовского стал сельский глава
Вчера дума Артёмовского ГО избрала нового главу муниципалитета. Им стал председатель территориального органа местного самоуправления (ТОМС) села Покровское Андрей Самочёрнов, чью кандидатуру поддержало 14 из 19 депутатов. Ещё пятеро отдали свои голоса за бывшего начальника управления соцполитики Сергея Темченкова. Сегодня новый глава приступает к своим обязанностям.
22 декабря 2016
За последние шесть лет свердловский Устав изменился 11 раз
Сегодня, 23 декабря, День Устава Свердловской области. Напомним, первую версию регионального Устава приняли в 1994 году при губернаторе Эдуарде Росселе. В 2010 году по инициативе Александра Мишарина, возглавлявшего область на тот момент, была утверждена новая редакция. Но назвать её неприкосновенной нельзя. За шесть лет свердловские законодатели приняли 11 законов, вносящих изменения в свердловский Устав. «ОГ» выяснила, почему приходится регулярно исправлять основополагающий документ Среднего Урала.
22 декабря 2016
Первому заместителю губернатора доверили резервный фонд
Первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов получил полномочия по распоряжению региональным резервным фондом. Об этом на вчерашнем заседании регионального правительства сообщила замгубернатора — министр финансов региона Галина Кулаченко.
22 декабря 2016
11 лет назад депутатам ЗССО решили давать серебряные значки
В 2005 году на совместном заседании двух палат регионального парламента был утверждён должностной знак депутата Законодательного собрания Свердловской области.