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Разговор с Президентом: самое важное

23 декабря 2016, 19:52 / Политика
В начале конференции журналистов, которые будут задавать вопросы, выбирал Дмитрий Песков. Но в какой-то момент Владимир Путин сам выбрал журналистов в зале, сидевших с табличкой «татары», и отшутился: «Куда ж мы без татар!». Фото: kremlin.ru

В начале конференции журналистов, которые будут задавать вопросы, выбирал Дмитрий Песков. Но в какой-то момент Владимир Путин сам выбрал журналистов в зале, сидевших с табличкой «татары», и отшутился: «Куда ж мы без татар!». Фото: kremlin.ru

  • Опубликовано в №240 от 24.12.2016

Вчера в Москве прошла 12-я ежегодная пресс-конференция Президента России Владимира Путина, на которой присутствовало рекордное количество журналистов. Владимир Путин прокомментировал громкие события в России и в мире. Также глава государства обозначил основные тенденции экономического развития страны. В частности, подчеркнул, что по итогам текущего года в стране будет ре-кордно низкий показатель инфляции — менее шести процентов.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

В 2017 году правительство РФ намерено продолжить субсидирование отдельных отраслей промышленности.

Одновременно Президент подчеркнул, что такая антикризисная мера не может быть постоянной:

— Она на то и антикризисная, чтобы помочь отдельным отраслям пережить трудное время.

Эта тема была поднята после вопроса о субсидиях для сельскохозяйственного машиностроения. Владимир Путин уточнил, что государство видит свою миссию не в том, чтобы постоянно вытягивать предприятия за счёт бюджетной поддержки: нужно создать условия для роста отрасли за счёт увеличения спроса на сельхозмашины. По мнению Президента России, в сельском хозяйстве сейчас возникают как раз такие условия. Рекордный урожай пшеницы, собранный нынешней осенью, заметно улучшил финансовое положение многих сельхозпредприятий. Это значит, что у них скоро появятся свободные средства для покупки современной техники. По словам Путина, благодаря реализующейся сегодня в стране программе импортозамещения закупки по импорту в промышленности страны уже сократились на 10 процентов.

НЕФТЬ

Деньги за приватизацию Роснефти перечислены в бюджет страны в полном объёме.

— От продажи Башнефти и 19,5% Роснефти бюджет России получил 1 трлн 100 млрд рублей, — сказал глава государства.

Добавим, в России совершилась крупнейшая сделка в нефтегазовом секторе за 2016 год. Консорциум Катарского госфонда и трейдерской компании Glencore приобрёл 19,5% акций Роснефти. Стоимость сделки — 10,5 млрд евро.

Владимир Путин прокомментировал решение по сокращению добычи «чёрного золота».

— В соответствии с достигнутыми договорённостями мы согласились на снижение добычи нефти в течение января — июня 2017 года. На общегодовом объёме добычи это практически не скажется, но может привести к увеличению цен на нефть. Хочу подчеркнуть, что повышение цены за баррель на 10 долларов принесёт федеральному бюджету 1,75 трлн рублей дополнительных поступлений. А нефтяным компаниям это даст сверх плана 750 млрд рублей.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИТИКА

Убийство посла РФ в Анкаре не помешает развитию российско-турецких отношений.

— Убийство нашего посла, думаю, было покушением на Россию и на российско-турецкие отношения, — заявил Путин.

Президент отметил, что скептически относился к высказываниям, будто наш самолёт не мог быть сбит без решения высшего руководства.

Владимир Путин поддержал идею безвизового режима между Украиной и ЕС.

— Я полностью поддерживаю идею введения безвизового режима для граждан Украины при въезде в страны Евросоюза. Я вообще считаю действующий сейчас визовый режим в странах Европы анахронизмом. Но, насколько знаю, сейчас речь идёт о предоставлении гражданам Украины виз без права на работу. Если будет принято именно такое решение, то люди окажутся в унизительном положении. Им придётся трудиться в Европе нелегально, без социальных гарантий. Это будет жестокой эксплуатацией. Поэтому я считаю, что гражданам Украины нужно дать право въезжать в страны Европы без виз и с правом работать, — сказал Путин.

Россия и Китай вышли за рамки стратегического партнёрства.

Владимир Путин подчерк-нул, что доволен развитием отношений России и Китая.

— Мы привыкли говорить о стратегическом партнёрстве. Но в отношениях с Китаем мы вышли за рамки стратегического партнёрства. Мы диверсифицируем наши отношения. Радует то, что растёт объём взаимного торгового оборота в высокотехнологичных отраслях, развиваются инфраструктурные проекты, — отметил Владимир Путин.

ВЫБОРЫ

Досрочные выборы президента «возможны, но нецелесообразны».

Отвечая на вопрос журналиста издания Wall Street Journal о возможности проведения досрочных выборов президента, Владимир Путин переспросил «В какой стране?», намекая на результат выборов в США.

А затем заявил, что допус-кает возможность проведения досрочных выборов Президента России, но не считает такой шаг необходимым.

— Возможно, но нецелесообразно, — подчеркнул президент.

АРЕСТ УЛЮКАЕВА

Президент России Владимир Путин прокомментировал арест министра.

— Я с Алексеем Улюкаевым не разговаривал. Но считаю, что материалов, собранных по этому делу правоохранительными органами, достаточно для того, чтобы отстранить его от занимаемой должности в связи с утратой доверия. Однако считаю, что до вынесения постановления суда нецелесообразно делать какие-то выводы, — сказал глава государства.

Напомним, Алексей Улюкаев, занимавший пост министра экономического развития РФ, был арестован около месяца назад по обвинению в получении взятки.

ИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСИЙ

1 февраля пенсии по старости в России будут проиндексированы на размер инфляции 2016 года.

— У нас заложены в бюджет все необходимые средства, чтобы с 1 февраля проиндексировать пенсии по старости, а с

1 апреля — социальные пенсии, — заявил Президент на пресс-конференции.

ШАХМАТЫ

Президент России отметил успехи экс-лидера свердловского шахматного клуба «Малахит» Сергея Карякина.

— Карякин играл здорово, просто молодец, — отметил Путин.

ЗАЩИТА ЖИВОТНЫХ

Путина попросили ужесточить наказание за жестокое обращение с животными.

— Уполномоченный по правам животных — звучит красиво, но всё-таки права есть у владельцев. А вопросы, связанные с человеческим, а не скотским отношением — это несколько другая область регулирования, хотя она, безусловно, должна быть. Сейчас есть предложения по поводу ужесточения некоторых норм регулирования — я бы их поддержал, хотя всё должно быть в рамках разумного, — сказал Президент.

Чтобы быть замеченными Президентом, журналисты, как обычно, поднимали плакаты. Кто-то изображал Владимира Путина в роли супермена, кто-то — рядом с Дональдом Трампом. Уральский плакат на фото держит Сергей Бутырин из холдинга «РимМедиа» (г. Каменск-Уральский). Фото: Елена Инькова

Вопросы с Урала

Про село Серебрянка

Вопрос на пресс-конференции Владимиру Путину задал журналист издания freepressa.ru Максим Румянцев. Он попросил помочь жителям села Серебрянка под Нижним Тагилом, которое было отрезано от цивилизации из-за проблемной дороги.

— Обращу на это внимание губернатора, — заявил Владимир Путин. — Где бы ни жили люди, они не должны чувствовать себя в отрыве от страны и должны пользоваться возможными благами цивилизации.

Напомним, «ОГ» неоднократно писала про многострадальную дорогу до Серебрянки, которую постоянно размывает.

Как проккоментировал департамент информационной политики губернатора, ещё в прошлом году, после обращений свердловчан, Евгений Куйвашев дал поручения по решению этой проблемы. В этом году 11 млн руб. выделено на приведение грунтовой дороги в нормативное состояние. В данный момент обращений от жителей Серебрянки не поступает. Главой региона также было поручено проработать вопрос осуществления проектных изысканий. Сложность в том, что на строительство дороги с загруженностью всего 300 автомобилей в сутки необходимо потратить порядка 1,5 млрд рублей, что сопоставимо с ежегодными затратами на капремонт дорог всей области. Губернатор дал поручение министру транспорта и связи области в ближайшее время выехать на место.

Про Ельцин Центр

Отвечая на вопрос Вероники Килиной из «Накануне.Ру», Владимир Путин прокомментировал ситуацию вокруг Ельцин Центра.

— Я встречался и с Никитой Михалковым, и с Татьяной Юмашевой. Мы обсуждали вопросы об интерпретации истории России. Наверное, есть необходимость более точной подачи. Но я против того, чтобы бесконечно обострять эту тему. Дискуссия — нормальное явление. Кому-то нравится, кому-то — нет. Но в условиях, когда мы в 2017 году будем отмечать 100-летие революционных событий 1917 года, нам необходимо вести дело к примирению, а не к обострению, — подчеркнул Владимир Путин.

Только Цифры

  • Практику ежегодных пресс-конференций ввёл Владимир Путин во время своего первого президентства. Пресс-конференции хоть и считаются ежегодными, но трижды эта традиция была нарушена: в 2005, 2009 и 2010 годах президент с журналистами не встречался.
  • Первая пресс-конференция состоялась 18 июля 2001 года. Это была самая скромная пресс-конференция по всем параметрам. Она собрала около 400 журналистов и длилась всего 1 час 30 минут.
  • Всего на данный момент состоялось 13 пресс-конференций Президента. Их провели: Владимир Путин — 12 раз, Дмитрий Медведев — 1 раз (2011).
  •  Самая длительная — 4 часа 40 минут (2008).
  • Самая короткая — 1 час 30 минут (2001).
  •  Наибольшее число заданных вопросов — 106 (2008), 81 (2012), 71 (2006).
  •  Наименьшее — 22 (2001), 37 (2002), 42 (2011).
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