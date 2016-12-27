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Год большого переезда

27 декабря 2016, 16:50 / Политика
В дом для переселенцев из ветхого и аварийного жилья в Бисерти по адресу Куйбышева, 2а заселили 25 семей. Фото: Алексей Кунилов

В дом для переселенцев из ветхого и аварийного жилья в Бисерти по адресу Куйбышева, 2а заселили 25 семей. Фото: Алексей Кунилов

  • Опубликовано в №243 от 28.12.2016

«ОГ» спросила у муниципальных глав, чем запомнился им уходящий год. Большинство провели его в процессе стройки — в городах было возведено много новых программных домов, садики, школы, котельные. Но помимо рядовых объектов были и те, которых в территориях особенно ждали, поэтому их открытие стало целым событием.

Александр Якоб, глава администрации Екатеринбурга:

— В этом году принципиально изменились взаимоотношения городских и областных властей. Теперь мы видим более внимательное отношение к нашим предложениям и более внимательное планирование. Мы это уже ощутили на примере дорожного строительства. Много вопросов, которые мы сможем решить: подготовка к чемпионату мира по футболу, создание культурно-просветительского центра Эрмитаж-Урал, реконструкция Макаровского моста. После перехода бывшего заместителя главы администрации Владимира Тунгусова на региональный уровень, внутри администрации Екатеринбурга произошло перераспределение полномочий, мы перестроились за счёт внутренних резервов. Мне кажется, итоги года и коммуникация, которая сейчас выстроена, говорят о том, что мы стали работать не хуже.

В этом году пять детских садиков после капитального ремонта были введены в эксплуатацию. Завтра мы открываем ещё один садик. Теперь у нас в приоритете вместе с областными властями строительство школ до 2025 года. В этом году работали по школе в микрорайоне Мичуринский и приступили к строительству второй очереди школы № 23 в Академическом. В следующем году должны приступить к сносу школ № 1 и 80, проекты уже готовы.

В ближайшие дни пройдёт заседание Региональной энергетической комиссии (РЭК), где будет решаться вопрос об увеличении стоимости проезда в общественном транспорте. Предприятия направили на рассмотрение РЭК свои предложения, комиссия рассмотрит — будет принято решение. Речь шла о 29 рублях в случае, если пассажир покупает разовый билет за наличные деньги. Если пользоваться электронным кошельком, стоимость будет  — 26 рублей.

Елена БЕРДНИКОВА, глава Серовского ГО

— В этом году дан старт новому масштабному проекту — началось строительство свиноводческого комплекса полного цикла на 250 тысяч голов. Общий объём инвестиций в проект — 12 миллиардов рублей. Кроме того, серовские мальчишки дождались своей мечты, нового ледового корта. Практически выполнена программа по переселению из ветхого и аварийного жилья. Вчера депутат Госдумы Сергей Бидонько вручил ключи новосёлам в доме по улице Новоуральской. Это новые 46 квартир для серовчан.

Евгений ПИСЦОВ, глава Берёзовского ГО:

— Год бы наполнен политическими событиями — прошли праймериз, впервые мы выбирали думы сразу трёх уровней. Была борьба за мандаты депутатов Берёзовской гордумы. Для города важным было строительство лыжероллерной трассы, которая ещё в незавершённом варианте уже пользуется очень большой популярностью у березовчан.Плюсом мы приняли решение о приёме в муниципальную собственность лагеря Уральского федерального университета — «Чайка». Теперь начиная с 2018 года мы сможем оздоравливать в четыре раза больше детей. В программу строительства школ мы не попали ни в 2016, ни в 2017 году, поскольку ждали в федеральном реестре минстроя подходящий для нас проект. Нам нужно построить или реконструировать восемь школ, но нам нужны большие школы — от 1 200 мест и более. В реестре до августа были только сельские школы, поэтому мы не могли провести аукцион на привязку типового проекта. Подходящие нам варианты появились только осенью этого года. Проектная документация типового проекта, привязанная к земельному участку, у нас появится в мае 2017 года. Затем мы будем заявляться в областную программу по строительству школ, и в 2018 году приступим к самой стройке. Проблемной в этом году была ситуация с переселением людей из аварийного жилья. Мы столкнулись с недобросовестным подрядчиком. Но в итоге вышли из положения, приобретя готовое жильё. 90 процентов людей, которые должны получить ключи в этом году, получат их.

Константин ИЛЬИЧЁВ, глава Верхней Салды:

— Главным событием года для нашего города стало, конечно, открытие школы №1. В муниципалитете школы не строились уже два десятилетия, а такой современной, комфортной для учеников и педагогов, не было никогда. Первый звонок, прозвеневший в начале учебного года в новой школе, стал праздником для всех салдинцев. Очень хочется, чтобы такие незабываемые моменты мы переживали как можно чаще.

Валентина СУРОВЦЕВА, глава Бисертского ГО:

— В этом году мы досрочно выполнили программу переселения граждан из аварийного жилфонда, признанного таковым до января 2012 года. Взамен 11 снесённых домов построили три новых многоквартирника для 217 человек и теперь готовы приступить к следующему этапу. Начали газификацию частного сектора и ремонт гидротехнического сооружения. И наконец, во всеоружии входим в Год экологии: на собственные средства построили на территории полигона твёрдых бытовых отходов мусороперегрузочную станцию. В следующем году рекультивируем несанкционированную свалку «Коровий лог», которая десятки лет засоряла городской округ: все потоки теперь будут направляться в специально отведённое место.

Александр УСТИНОВ, глава ГО Краснотурьинск:

— Этот год получился очень насыщенным. Самый главный итог, к которому шли больше пяти лет — присвоение округу статуса территории опережающего развития. Единогласным решением депутатов приняли бюджет на три года и определили приоритеты развития — по исполнению указов президента, газификации, ремонту дорог. Теперь о новогодних итогах. В пятый раз в городе проводится новогодний благотворительный марафон РУСАЛа «Верим в чудо, творим чудо». Традиционно в нём участвуют команды более десяти предприятий и бюджетных учреждений, которые помогают тем, кто в этом нуждается: людям с ограниченными возможностями здоровья, пенсионерам. Первый раз в этом году сделали снежный городок полностью из ледяных фигур, как в Екатеринбурге, и уже открыли его.

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Планируемые доходы городской казны составят 33,264 млрд рублей, расходы — 34,130 млрд рублей, дефицит — 866 млн рублей. Основными источниками доходов бюджета станут налоги (на доходы физических лиц, на вменённый доход, земельный) и поступления от аренды за неразграниченные земли и реализацию имущества. Значительный объём инвестиций и средств, полученных из вышестоящих бюджетов, будет направлен на капитальный и текущий ремонт дорог. Проект бюджета Екатеринбурга сформирован на основе 25 муниципальных и трёх ведомственных программ. Среди них — программа создания дополнительных мест в общеобразовательных организациях (строительство и реконструкция уже существующих зданий).

В ходе обсуждения бюджета у депутатов возник вопрос по льготному проезду, который полностью компенсируется из средств местного бюджета при том, что экономика транспортных предприятий имеет отрицательную динамику. Депутат Юрий Дозорец привёл в пример ситуацию с Екатеринбургским метрополитеном, где 60 процентов оборудования имеет 100 процентный износ, и даже возможное повышение стоимости проезда, которое, ожидается, последует после заседания РЭК в среду, ситуацию кардинальным образом не изменит. Тем не менее муниципальный бюджет был принят, а депутаты приняли решение обратиться в Заксобрание области, чтобы поднять вопрос о возможности компенсации проезда льготных категорий граждан из средств областного бюджета.

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