Евгений Куйвашев назначил куратора 11 проектных офисов

Новому заместителю руководителя администрации губернатора 31 год. Автор фото неизвестен

Опубликовано в №243 от 28.12.2016

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назначил Евгения Гурария заместителем руководителя администрации губернатора. На своей должности он будет курировать проектные офисы, которые создаются в области в рамках реализации 11 приоритетных стратегических направлений, озвученных Президентом РФ.

— Губернатор поручил организовать сопровождение и мониторинг реализации приоритетных проектов в регионе во взаимодействии с федеральными ведомствами и в соответствии с методиками, утверждёнными на федеральном уровне, — прокомментировал своё назначение замруководителя администрации губернатора.

Евгений Гурарий родился в 1985 году. С отличием окончил Уральскую академию государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление». Кандидат политических наук. До 2013 года занимал должность начальника экспертного управления экспертно-аналитического департамента губернатора, позже являлся советником председателя правительства Свердловской области. Курировал работу по сопровождению ряда инвестиционных проектов. В 2016 году Евгений Гурарий прошёл обучение по программе подготовки и переподготовки резерва управленческих кадров РФ.