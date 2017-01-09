Сергей Пересторонин займётся оценкой промышленников

Опубликовано в №2 от 10.01.2017

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев подписал распоряжение о создании межведомственной комиссии, которая займется оценкой возможности заключения специальных инвестконтрактов (СПИК) с областными промышленниками. Возглавил комиссию министр промышленности и науки региона Сергей Пересторонин.

Также в состав комиссии вошли представители министерств экономики, финансов и природных ресурсов, промышленники, сотрудники банков и научных организаций. Уже сейчас семь предприятий региона могут претендовать на заключение специнвестконтрактов.

В рамках СПИКа инвестор обязуется создать либо модернизировать действующее промышленное производство, вложив в проект не менее 300 миллионов рублей. За это ему предоставляются льготы по налогам и сборам, льготы по аренде государственного и муниципального имущества (включая земельные участки). Контракты заключаются сроком на 10 лет.