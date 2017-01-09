Владимир Путин дал шесть поручений в помощь региональным бюджетам

Опубликовано в №2 от 10.01.2017

Президент РФ Владимир Путин дал федеральным и региональным властям несколько поручений, которые должны поспособствовать сокращению дефицита региональных бюджетов. Полный перечень поручений опубликован на сайте Кремля.