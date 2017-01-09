Владимир Путин дал шесть поручений в помощь региональным бюджетам

- Опубликовано в №2 от 10.01.2017
Президент РФ Владимир Путин дал федеральным и региональным властям несколько поручений, которые должны поспособствовать сокращению дефицита региональных бюджетов. Полный перечень поручений опубликован на сайте Кремля.
- Правительству РФ предлагается ежегодно оценивать потенциал налоговых и неналоговых доходов бюджетов регионов и учитывать эту оценку при распределении трансфертов.
- Федеральный кабмин должен разработать новый механизм представления финансовой помощи бюджетам на безвозмездной возвратной основе для финансирования расходных и долговых обязательств регионов без увеличения их государственного долга.
- Региональным властям поручено проинвентаризировать имущество, принадлежащее субъекту. Неиспользуемую собственность предлагается пустить в хозяйственный оборот.
- Регионам необходимо составить реалистичные планы приватизации регионального имущества, которое не приносит доходов и не решает социальные задачи.
- Для долгосрочного финансирования бюджетных дефицитов региональным властям рекомендовано больше денег привлекать через выпуск ценных бумаг, меньше через коммерческие займы.
- Центробанку поручено способствовать снижению ставок по кредитам, которые банки дают регионам.