Областная газета
Политика 9 января 2017, 17:20

Владимир Путин дал шесть поручений в помощь региональным бюджетам

  • Опубликовано в №2 от 10.01.2017 

Президент РФ Владимир Путин дал федеральным и региональным властям несколько поручений, которые должны поспособствовать сокращению дефицита региональных бюджетов. Полный перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

  • Правительству РФ предлагается ежегодно оценивать потенциал налоговых и неналоговых доходов бюджетов регионов и учитывать эту оценку при распределении трансфертов.
  • Федеральный кабмин должен разработать новый механизм представления финансовой помощи бюджетам на безвозмездной возвратной основе для финансирования расходных и долговых обязательств регионов без увеличения их государственного долга.
  • Региональным властям поручено проинвентаризировать имущество, принадлежащее субъекту. Неиспользуемую собственность предлагается пустить в хозяйственный оборот.
  • Регионам необходимо составить реалистичные планы приватизации регионального имущества, которое не приносит доходов и не решает социальные задачи.
  • Для долгосрочного финансирования бюджетных дефицитов региональным властям рекомендовано больше денег привлекать через выпуск ценных бумаг, меньше через коммерческие займы.
  • Центробанку поручено способствовать снижению ставок по кредитам, которые банки дают регионам.

Быстрая реклама

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (10 января)

В честь Сергея Щелканова названы улицы в двух населённых пунктах бывшего СССР: одна — в родной для героя Сосьве, другая — в украинских Лубнах. Фото: Олег Кожухарь
73 года назад сосьвинец, именем которого названы две улицы, стал Героем Советского Союза

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА