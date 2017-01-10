Правительство предложило изымать избыточное жильё у должников

Опубликовано в №3 от 11.01.2017

Правительство РФ вынесло на обсуждение законопроект Минюста РФ, разрешающий изымать единственное жильё у должников, сообщает ТАСС. Продавать жильё для погашения долга предлагается, если его площадь вдвое выше положенной по закону нормы (14–18 квадратных метров на члена семьи). Остаток средств, полученных от продажи жилья, после погашения долга предлагается вернуть неплательщику. При этом мера может применяться, если у человека нет денег и другого имущества для погашения долга.

В Минюсте отметили, что закон необходим, потому что в действующем законодательстве интересы кредитора нарушены в пользу должника. Однако в Госдуме к инициативе пока относятся с осторожностью.

— отбирать жильё и оставлять людей бомжами нельзя. Как исполнители закона технически смогут предоставлять другое жильё, не имея маневренного фонда, а маневренного фонда нет, это очевидно? Здесь будут большие проблемы в реализации, — прокомментировал депутат Госдумы Павел Крашенинников.