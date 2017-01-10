«Первый проектный офис уже заработал»

По словам Александра Косинцева, суть проектных офисов чем-то напоминает Госплан, который существовал в СССР. Фото: Павел Ворожцов

Опубликовано в №3 от 11.01.2017

В сентябре прошлого года глава российского правительства, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев огласил список из 11 приоритетных стратегических направлений развития страны. Также он анонсировал, что при их реализации будет использоваться проектный подход с обязательным созданием проектных офисов, формирование которых уже запущено. Для чего создаются офисы, кто в них войдёт и потребуются ли дополнительные бюджетные средства на их открытие, в интервью «ОГ» рассказал руководитель партийных проектов свердловского отделения «ЕР», эксперт в области инвестиционного проектирования и бизнес-планирования Александр Косинцев.

— Александр Петрович, для чего создаются проектные офисы?

— Это термин из бизнеса. Известно, что для реализации любого проекта требуется команда профессионалов, заинтересованных в достижении искомого результата. Эта команда должна состоять из людей, которые заражены общей идеей, они понимают задачи, которые перед ними стоят, и они ищут способы их решения. Так формируется команда менеджеров. С точки зрения проектных офисов на государственном уровне, законодатель определился следующим образом. Сегодня существует масса различных министерств, и чаще всего крупные стратегические проекты попадают в компетенции сразу нескольких ведомств. Для того чтобы обеспечить межведомственное взаимодействие и эффективно привлечь бизнес и общественность к их реализации, необходимо создавать единую команду.

Я отметил три пункта, которые должны решать эти проектные офисы. Во-первых, исключить межведомственную разобщённость. Во-вторых, создать общественную экспертизу проектов и формировать через неё общественное мнение. Третье — взаимодействие с бизнес-структурами. Само государство только лишь за счёт бюджетных средств не сможет реализовать крупные проекты. Мы обязаны развивать процесс государственно-частного партнёрства.

— Можете на примере любого из проектных офисов описать, как они будут работать?

— Например, один из проектных офисов будет заниматься вопросами развития промышленности, агропромышленного комплекса, транспорта и связи. Ключевым направлением этого офиса станет крупнейший проект — Титановая долина. Смотрите, здесь задействованы интересы МУГИСО, минпрома, минэнерго, минтранса и, возможно, ещё каких-то иных министерств, в зависимости от того, какие проекты будут реализовываться на территории долины. Так вот, когда одно министерство пытается решить свои локальные задачи, ему приходится обязательно согласовывать свои позиции с остальными ведомствами. Чаще всего эта рутинная работа затягивается и превращает весь проект в «болото». Таким образом пришли к пониманию, что нужны определённые проектные офисы, которые будут чётко сориентированы, и их внимание будет сфокусировано на достижении результата в рамках конкретных проектов.

— То есть офисы ускорят взаимодействие между различными ведомствами?

— Да, позволят организовать более качественное взаимодействие. Во главе офиса встанет руководитель, обладающий полномочиями, которые позволят ему влиять на принятие решений разными министерствами. Сегодня, например, министр строительства и развития инфраструктуры не может позвонить министру транспорта и связи и сказать: «Послушайте, мне очень важно, чтобы вы приняли такую программу или внесли такой проект». А у руководителя проектного офиса такой статус появляется.

— Кто возглавит проектные офисы?

— Насколько мне известно, пока основными проектными офисами будут руководить вице-губернаторы. Они возьмут на себя руководящие полномочия, а под ними уже будет формироваться вся остальная иерархия. Будут появляться экспертные советы, общественные советы, локальные команды, которые займутся решением более узких вопросов.

— На создание офисов потребуется дополнительное финансирование из бюджета?

— Дополнительного финансирования не будет. Бюджетное законодательство всё чётко регулирует. В нём прописаны главные распорядители бюджетных средств, они свои расходы формируют по проектному типу, и под каждый проект у них зарезервированы определённые финансы, указаны определённые сроки и так далее. Эти цифры обсуждены, защищены и так далее. Мы их взять и просто отдать проектному офису не можем. Проектный офис — это такая виртуальная структура, которая обладает некими полномочиями при принятии решений, но при этом главное полномочие — распоряжения финансовыми средствами — пока ещё не предусмотрено законодательством.

— У этой «виртуальной структуры» будет свой штат?

— Создание штатных единиц также не предполагается. Работа офисов будет носить профессионально-общественный характер. По примеру, скажем, Союза промышленников и предпринимателей региона. Они сообща принимают какие-то решения, а впоследствии доводят их до соответствующих ведомств. Но, на мой взгляд, всё-таки нужно, чтобы кто-то в этих проектных офисах грамотно вёл делопроизводство. Но я пока не берусь сказать, как это будет реализовано, так как пока есть только общие подходы к созданию офисов, а вот чёткой модели их организации нет.

— Модель должны спустить «сверху» или регион сам возьмётся её разрабатывать?

— Конечно, общие контуры модели будут прорисованы на федеральном уровне, но каждый проект будет уникален и дорабатываться будет на региональном уровне, исходя из специфики.

— Одна из задач проектных офисов — привлечение инвестиций. Каким образом?

— Бизнес готов участвовать в проектах, только чётко расскажите ему, с чем он столкнётся в рамках этих проектов и что получит от их реализации. Если этого понимания нет, то бизнес никогда не станет участвовать. Важнейший вопрос сегодня — организация концессий на территории РФ. Мы понимаем, что сегодня в условиях отсутствия в достаточном количестве бюджетных средств нам необходимо привлечь частный бизнес в сферу ЖКХ, транспорта и так далее. Например, строительство метрополитена на условиях концессии. Бизнес прекрасно знает, сколько ему придётся потратить на строительство очередной ветки метрополитена, но он также должен знать, какие тарифы будут действовать и на протяжении скольки лет, чтобы он посчитал, когда к нему вернутся инвестиции. Как раз в рамках проектных офисов всё это можно будет обсудить, решить, сформулировать, законодательно затвердить и внести на рассмотрение в нужные ведомства. Тогда у бизнеса будет понятная схема взаимодействия с государством. А втёмную бизнес играть не хочет.

— Когда заработает первый офис?

— Первый проектный офис, можно сказать, уже заработал. Я имею в виду главный проектный офис, которым руководит губернатор. Его задачи — это определение стратегических проектов, то есть полюсов роста экономики.