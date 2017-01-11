Сколько денег достанется региону из федеральной казны?

Опубликовано в №4 от 12.01.2017

В декабре Государственная дума РФ утвердила бюджет страны на 2017 год. По сравнению с 2016 годом дотации, субсидии и субвенции, зарезервированные для Свердловской области в федеральной казне, увеличились. В итоге по межбюджетным трансфертам в регион придёт на 2,1 миллиарда больше, чем годом ранее. Однако эту цифру вряд ли можно назвать оптимистичной. Дело в том, что из-за ряда изменений в федеральном законодательстве областная казна в этом году потеряла значительную сумму, которую выделенная доля в федеральном бюджете не превышает.

Напомним, федеральный центр в этом году заберёт у регионов-доноров один процент отчислений налога на прибыль, а для Свердловской области это 2,5 миллиарда рублей. Также из-за сокращения отчислений по акцизам область потеряет порядка 1,4 миллиарда рублей.

До принятия федерального бюджета в финальном чтении заместитель губернатора Свердловской области — министр финансов региона Галина Кулаченко допускала, что в связи с нововведениями по отчислениям регион может рассчитывать на дополнительные поступления. В итоге по межбюджетным трансфертам в региональную казну придёт 14,4 миллиарда рублей, что на 2,1 миллиарда больше, чем в прошлом. Из них 1,6 миллиарда — дотации, 2,2 миллиарда — субсидии, 8,1 миллиарда — субвенции и 2,5 миллиарда — иные межбюджетные трансферты.

По словам председателя бюджетного комитета областного Заксобрания Владимира Терешкова, увеличение по трансфертам нельзя считать компенсацией за потерю той суммы, которой область лишилась из-за изменения в законодательстве.

— Межбюджетные трансферты — это целевые средства. Да, они могут приходить как дополнительный доходный источник, и субъект может сам направлять их туда, куда считает нужным. Но, как правило, если Федерация выделяет деньги, то они связаны обязательствами — субвенцией или субсидией. В первом случае средства выделяются с указанием целеполагания, то есть конкретно, скажем, на дорожную деятельность, метро и так далее. Во втором случае средства выделяются только с условием долевого участия региона, как правило, на реализацию крупных инвестпроектов, — рассказал «ОГ» Владимир Терешков.

Председатель бюджетного комитета сообщил, что пока до конца не ясно, в каком именно виде в нашу область придут выделенные трансферты. Это станет понятно в феврале—марте.

Также Владимир Терешков добавил, что наши предположения о средствах, выделяемых из федеральной казны в региональную, были более оптимистичными.

— Но судя по тому, как сейчас работает лондонская биржа, как торгуются нефтепродукты, думаю, в федеральный бюджет будут вноситься изменения, а соответственно, и в областной тоже, — отметил глава комитета.