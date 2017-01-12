Если министр промолчал, значит, поддержал

Фото: Алексей Кунилов

Опубликовано в №5 от 13.01.2017

Вчера на официальном интернет-портале правовой информации www.pravo.gov66.ru опубликован новый регламент организации работы правительства Свердловской области.

Предыдущий — временный регламент — был принят в конце ноября 2016 года в связи с реорганизацией областного кабмина. Но тогда документ оспорила свердловская прокуратура, направив в областной суд исковое заявление о признании недействующими ряда положений временного регламента. Новая версия, которую глава региона утвердил своим указом 9 января, содержит в два раза больше положений и не вступает в противоречия с действующим законодательством.

Новый документ чётко определяет перечень вопросов, решения по которым принимаются исключительно на заседаниях кабинета министров. В этом перечне значатся законопроекты, связанные с областным бюджетом или инициированные региональным правительством, утверждение программ управления госсобственностью Свердловской области и распределение субсидий и субвенций местным бюджетам, рассмотрение отчётов об исполнении областного бюджета и бюджета ТФОМСа. Кроме того, кабмин обязан собираться по вопросам предоставления госгарантий Свердловской области, стратегического планирования на территории региона, госпрограмм и комплексных программ развития области, корректировки положений об исполнительных органах госвласти региона и по иным вопросам, рассмотрение которых на заседании предусмотрено законодательством РФ и региона.

Иные вопросы, предварительно согласованные с администрацией губернатора, могут рассматриваться в режиме заочного голосования. Для этого проекты правовых актов будут размещаться на внутреннем портале правительства Свердловской области. После этого в течение трёх рабочих дней члены правительства в письменной форме должны выразить своё согласие либо несогласие на принятие соответствующего правового акта. Если министр не высказал своего мнения в трёхдневный срок, считается, что он поддержал принятие правового акта.

Согласно регламенту заседания правительства проводятся не реже одного раза в месяц. Оно считается правомочным, если на нём присутствует большинство членов кабмина (не менее 12 человек). Проект повестки заседаний формирует администрация губернатора. Кабмин должен утвердить её единогласно. Решения по вопросам повестки принимаются простым большинством голосов. Заседания проводятся под руководством главы региона. В отсутствие губернатора его замещает один из первых вице-губернаторов.

В новой версии регламента убрали пункт, который позволял главе региона единолично принимать решения. Также исчезло положение, разрешающее голосовать по нескольким вопросам повестки заседания одновременно.