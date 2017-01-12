Евгений Куйвашев обновил состав «высшей школы политических дискуссий»

В обновлённый состав общественно-политического совета при губернаторе вошёл первый заместитель главы региона Владимир Тунгусов. Фото: Александр Зайцев

Опубликовано в №5 от 13.01.2017

Глава региона Евгений Куйвашев провёл ротацию кадров в своём Общественно-политическом совете. Во многом изменения связаны с итогами сентябрьских выборов и кадровыми перестановками в областной власти и региональных отделениях политических партий.

В связи с переходом бывшего главы администрации губернатора Сергея Пересторонинана должность министра промышленности и науки области его место в новом составе занял действующий руководитель администрации Владимир Тунгусов. Также в совет вошёл замглавы администрации Екатеринбурга Сергей Тушин.

Следующие перестановки связаны с прошедшей выборной кампанией. Например, в сентябре в Госдуму избрался экс-глава фракции ЛДПР в Заксобрании Игорь Торощин. В совете его заменил руководитель аппарата регионального отделения партии Антон Безденежных. Андрей Ветлужских также избрался в Госдуму и выбыл из совета. Теперь интересы профсоюзных организаций вместо него будет отстаивать зампредседателя «Федерации профсоюзов региона» Алексей Киселёв. Бывший руководитель реготделения «Справедливой России», экс-депутат регионального парламента Александр Норицын в сентябре не избирался. В итоге его место занял руководитель фракции «эсеров» в ЗакСО Дмитрий Ионин. Бывший руководитель отделения «Партии пенсионеров за справедливость» Василий Ханжин был заменён на действующего руководителя Дмитрия Сергина.

Также в совет включили руководителя филиала Фонда развития гражданского общества, политолога Анатолия Гагарина.

Одно время в состав общественно-политического совета входил представитель полпредства — главный федеральный инспектор по Свердловской области Андрей Березовский. На этот раз представителя полпредства в списке не оказалось.

Всего в новом составе Общественно-политического совета при губернаторе Свердловской области числятся 24 человека.

Напомним, губернатор Евгений Куйвашев подписал распоряжение о создании общественного политсовета в марте 2014 года. Он создан для того, чтобы представители гражданского общества получили возможность активнее участвовать в формировании приоритетов органов власти региона, а также для проведения общественной экспертизы социально значимых законопроектов. Губернатор назвал созданный им орган «высшей школой политических дискуссий».