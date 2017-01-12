Новым главой Малышева стала Мария Рубцова

Опубликовано в №5 от 13.01.2017

Вчера дума Малышевского ГО выбрала нового главу муниципалитета — им стала замглавы по ЖКХ Мария Рубцова, которая предыдущие три месяца исполняла обязанности мэра. Прошлый глава, Валерий Хомутов, покинул пост по собственному желанию в конце сентября. Как отметили в думе, по бюллетеням за Рубцову проголовали 8 депутатов из 15, но итоговое решение приняли единогласно. Это вторая мэр-женщина в истории муниципалитета — первой в 1996–2000 годах была Людмила Илькина.

На должность мэра претендовали восемь кандидатов — помимо Марии Рубцовой на конкурс заявились главы посёлка прошлых лет — Владимир Чеглоков и Олег Кабанов, заместители главы Юрий Малков и Сергей Никоноров, помощник прокурора Константин Амиев, председатель думы муниципалитета Михаил Кудрявцев и депутат Дмитрий Шустов. После проведения конкурсных процедур комиссия рекомендовала думе двоих — замглавы по ЖКХ Марию Рубцову и председателя думы Михаила Кудрявцева.

В думе, состоящей из 15 депутатов, четверо «справедливороссов» (включая председателя), трое «единороссов», остальные — самовыдвиженцы. Прошлый состав думы отличался конфликтностью: бюджет на 2015 год депутаты приняли только в январе. Из-за того, что в конце 2014 года у думцев договориться не получилось, муниципалитет месяц жил на 1/12 часть бюджета предыдущего года. Кроме того, у депутатов неоднократно возникали нарекания к работе главы. Вероятно, на этот раз отношения народных избранников с главой, ими же выбранным (Валерий Хомутов избирался прямым голосованием), будут строиться более конструктивно. «ОГ» свяжется с новоизбранной главой в ближайшее время.