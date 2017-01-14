Уральский филиал признан лучшим в РАНХиГС

Александр Александров. Фото: Владимир Васильев

Опубликовано в №6 от 14.01.2017 под заголовком «РАНХиГС разработает алгоритм работы проектных офисов»

Директор уральского филиала РАНХиГС при Президенте РФ Александр Александров принимает участие в VIII Гайдаровском форуме в Москве, который стартовал 12 января. В беседе с «ОГ» он поделился самыми важными заявлениями с открытия.

Как сообщил Александров, работа форума началась с пленарного заседания, где главным выступающим стал председатель российского правительства Дмитрий Медведев. В президиуме в основном сидели топ-менеджеры органов государственной власти зарубежных стран и крупнейших мировых компаний. Как отметил Александров, в этом можно увидеть знак того, что страны готовы налаживать с нами взаимовыгодное сотрудничество без лишней политизации.

На пленарном заседании собралось столько народа, что всем участникам не хватило места, поэтому пришлось организовывать отдельную трансляцию.

— Премьер-министр заявил, что сегодня в социально-экономическом блоке страны наблюдается режим стабилизации. Он ещё раз озвучил 11 приоритетных проектов, для реализации которых сейчас создаются проектные офисы. По его словам, РАНХиГС займётся разработкой методологии правильных алгоритмов работы в рамках проектной деятельности, — пояснил Александров.

Также он сообщил, что темой ведущей секции первого дня стала региональная политика. Провёл её председатель «Комитета гражданских инициатив» Алексей Кудрин. Участие в секции приняли многие губернаторы.

— Первым выступил губернатор Калужской области и достаточно резко сказал, что взаимоотношения федеральной власти с регионами носят достаточно дестимулирующую природу и стоит только региону стать богаче, как деньги у него начинают забирать. Он сказал, что они имели неосторожность указать, что их доходная часть превысила расходную и сразу пошло резкое сокращение средств из федеральных программ, — рассказал директор уральского филиала академии, пояснив, что Кудрин указал своим бывшим коллегам из правительства на необходимость отладки взаимоотношений с регионами, чтобы они (взаимоотношения) носили более справедливый характер.

Также в рамках форума прошёл совет директоров РАНХиГС, во время которого уральский филиал был признан лучшим среди всех 58 филиалов. Ему удалось обойти Санкт-Петербургский, Нижегородский и Новосибирский филиалы.