Пресс-секретарь Паслера будет работать в Заксобрании

Опубликовано в №7 от 17.01.2017

Елена Воронова стала советником председателя регионального Заксобрания Людмилы Бабушкиной и будет выполнять функции её пресс-секретаря.

Как следует из рассылки, которую Елена Воронова отправила журналистам, руководителем пресс-службы Заксобрания останется Алексей Сидорский, и её состав не поменяется.

До этого Елена Воронова много лет работала с бывшим областным премьером Денисом Паслером — сначала пресс-секретарём в компании «Газ-экс», которой он руководил, потом — его пресс-секретарём в правительстве. Елена Воронова покинула свой пост в сентябре, после того как Денис Паслер подал в отставку, а должность председателя правительства была ликвидирована.