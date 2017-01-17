Владимир Путин установил День нацгвардии

Нацгварлия на операции по осовбождению заложника в Севастополе. Фото: rosgvard.ru

Опубликовано в №7 от 17.01.2017

Президент России Владимир Путин подписал указ об установлении Дня войск национальной гвардии, который будет отмечаться 27 марта. Сообщение об этом появилось на сайте Кремля вчера, 16 января.

«В целях сохранения преемственности воинских традиций и повышения престижа службы в войсках национальной гвардии Российской Федерации постановляю: установить День войск национальной гвардии Российской Федерации и отмечать его 27 марта», — говорится в тексте документа.

Документ вступает в силу со дня его подписания.

Этим же решением утратил силу указ главы государства от 19 марта 1996 года «Об установлении Дня внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации».

Напомним, федеральная служба войск национальной гвардии России была образована в апреле 2016 года.

Нацгвардия занимается борьбой с терроризмом и организованной преступностью, охраной важных объектов и спецгрузов, содействует ФСБ в охране границ.

Структуру возглавляет Виктор Золотов, который с 2014 года командовал внутренними войсками, а до 2013-го был руководителем службы охраны президента.

Президент России Владимир Путин подписал указ об установлении Дня войск национальной гвардии, который будет отмечаться 27 марта. Сообщение об этом появилось на сайте Кремля вчера, 16 января. «В целях сохранения преемственности воинских традиций и повышения престижа службы в войсках национальной гвардии Российской Федерации постановляю: установить День войск национальной гвардии Российской Федерации и отмечать его 27 марта», — говорится в тексте документа.Документ вступает в силу со дня его подписания. Этим же решением утратил силу указ главы государства от 19 марта 1996 года «Об установлении Дня внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации».Напомним, федеральная служба войск национальной гвардии России была образована в апреле 2016 года. Нацгвардия занимается борьбой с терроризмом и организованной преступностью, охраной важных объектов и спецгрузов, содействует ФСБ в охране границ.Структуру возглавляет Виктор Золотов, который с 2014 года командовал внутренними войсками, а до 2013-го был руководителем службы охраны президента.