«Медведи» открыли сезон-2017

Виктор Шептий. Фото: Алексей Кунилов.

Опубликовано в №7 от 17.01.2017

Свердловская область входит в череду выборов — от муниципальных до губернаторских. Главным политическим игроком в регионе была и остаётся партия «Единая Россия». О том, как партийцы будут выбирать кандидатов, в эксклюзивном интервью «ОГ» рассказал лидер свердловских единороссов Виктор ШЕПТИЙ.

— Виктор Анатольевич, неделю назад многие СМИ утверждали, что «Единая Россия» отказалась от участия в довыборах депутатов в гордуму Екатеринбурга.

— Поторопились. Наша партия принимает участие во всех выборах на все вакантные места. Избирательные округа под номерами 8 и 14, где 19 марта состоятся выборы в Екатеринбургскую городскую думу, не являются исключением.

— С чем связана пауза?

— Выборы пройдут в предельно сжатые сроки, но мы не вправе отступать от нашего устава, в котором закреплено выдвижение кандидатов от «Единой России» на альтернативной основе. Это означает, что мы должны провести предварительное голосование (праймериз). Создан оргкомитет, как это было в прошлом году при выдвижении кандидатов в Госдуму России и Заксобрание области.

— Оргкомитет работает в том же составе?

— Несколько человек добавилось, но костяк остался прежним. Желающие принять участие в праймериз уже подают заявления.

— Когда состоится предварительное голосование?

— В период с 23 по 25 января. В каждом округе будет не менее 100 выборщиков. Предварительное голосование пройдёт тайно по самой демократичной схеме.

— Для Свердловской области этот год является крайне важным — должны пройти выборы губернатора. Вы сказали, что «Единая Россия» участвует во всех выборах на все вакантные места, но при обязательном соблюдении предварительного голосования по альтернативным кандидатам. Означает ли это, что кандидат на пост главы региона от партии должен пройти через процедуру праймериз?

— Да, это предусмотрено партийным уставом. Другое дело, что сейчас рано говорить о какой-либо модели предварительного голосования. Она будет определена после отчётно-выборного съезда партии, который состоится 21–22 января в Москве.

— Как партийное выдвижение проходило в других регионах?

— В предварительном партийном голосовании в других регионах при выдвижении кандидатов на пост руководителей субъектов федерации по решению региональных политсоветов использовались разные варианты.

— Как будет осуществляться выдвижение кандидата в губернаторы?

— Участники, занявшие первые три места на праймериз, будут включаться в список для тайного альтернативного голосования на конференции регионального отделения партии. И только после всех этих процедур «Единая Россия» выдвинет своего кандидата.