«Приход Трампа воспринимается элитами как возможность перезагрузки отношений с США»

Традиционный либеральный блок на Гайдаровском форуме был представлен Алексеем Кудриным, Евгением Ясиным и многими другими. Фото: gaidarforum.ru

Опубликовано в №7 от 17.01.2017

В минувшие выходные в Москве завершился традиционный Гайдаровский форум, который уже в восьмой раз собрал под одной крышей звёзд мировой экономики, представителей политического и финансового истеблишмента и бизнес-элиту. В интервью «ОГ» директор Уральского филиала РАНХиГС при Президенте РФ Александр АЛЕКСАНДРОВ, принимавший участие в форуме, рассказал, действительно ли во властных кругах ощущается курс на либерализацию и чего ждёт российская политическая элита от Дональда Трампа.

— Александр Александрович, на Гайдаровском форуме нередко звучат политические и экономические прогнозы, которые впоследствии сбываются. На какие высказывания стоит обратить внимание в этот раз?

— Все участники форума были едины в том, что Россия встала на позитивный тренд. Самый напряжённый этап, который был связан с санкциями, с перенастройкой системы взаимоотношений с западными странами, пройден. Если случится перезагрузка отношений — хорошо: значит, появятся новые взаимовыгодные отношения, новые товарные потоки. Если этого не случится и стране придётся вновь полагаться лишь на свои силы, то мы к этому готовы: ключевые показатели по импортозамещению достигнуты.

Много внимания участники форума уделили теме долгового пузыря, ситуация с которым в США гораздо хуже, чем в России. А известно, что деньги идут туда, где экономика стабильнее.

— Если продолжить разговор о международной повестке, то наверняка многие участники форума делились своими прогнозами касательно политики Дональда Трампа.

— Приход Трампа воспринимается как возможность перезагрузки, корректировки тех позиций, под которыми подписывалась предыдущая американская администрация. Россия и США — две сильнейших державы в экономическом, геополитическом и военном отношении. От сотрудничества не уйти. Поэтому, конечно, общая тональность обсуждения нового американского президента была проникнута надеждой на объективность и конструктив с его стороны.

— В связи с некоторыми кадровыми решениями во властных структурах (в частности, Сергей Кириенко занял пост первого замглавы президентской администрации) сейчас многие заговорили о курсе на политическую и экономическую либерализацию в стране. У вас на форуме такого чувства не возникло?

— Традиционный либеральный блок (так называемый круг свободомыслия) был представлен именами Игоря Шувалова, Алексея Кудрина, Александра Аузана и многих других. В то же время была представлена иная точка зрения на развитие российской экономики. Поэтому баланс, на мой взгляд, был соблюдён.

— К слову о либерализации — большой ажиотаж на форуме вызвала дискуссия на тему «Новая региональная политика», которую провёл председатель «Комитета гражданских инициатив» Алексей Кудрин, где губернаторы смело заявили, что они далеко не во всём согласны с федеральным центром.

— Да, губернатор Калужской области достаточно резко сказал, что взаимоотношения федеральной власти с регионами носят достаточно дестимулирующий характер, и стоит только региону стать богаче, как деньги у него начинают забирать. И что надо поддерживать регионы-доноры, а не только отстающих.

— На ваш взгляд, на чьей стороне в этой дискуссии выступил Кудрин?

— Скорее, на стороне регионов. Если бы речь шла о том, что ничего не надо менять, то дискуссия выглядела бы по-другому, центральный доклад бы дали сделать представителю Минфина РФ. А на форуме чиновники сидели в зале, а губернаторы — в президиуме.