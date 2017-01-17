Сегодня — 83 года со дня образования Свердловской области

Опубликовано в №7 от 17.01.2017

Уважаемые свердловчане!

От всей души поздравляю вас с днём рождения Свердловской области! 17 января нашему региону официально исполняется 83 года.

Нам выпало счастье жить на границе двух континентов, в «опорном крае Державы», месте с интересной, насыщенной историей. Огромный промышленный, деловой и человеческий потенциал Среднего Урала, несметные богатства горных недр и уральской природы издавна составляют главную силу и мощь региона.

Свердловчане любят и умеют трудиться, в каждом деле проявляют настойчивость, упорство, творческую жилку. Эти качества и формируют особый уральский характер, которому под силу любые свершения.

Так, в прошедшем году нам вместе удалось упрочить социально-экономическое положение Свердловской области, сформировать новые точки роста, укрепить гражданское общество, создать реальные предпосылки для дальнейшего повышения качества жизни.

Наш регион сохранил лидерские позиции в России по большинству важнейших показателей: 4-е место по обороту оптовой торговли, 5-е место по обороту розничной торговли и объёму платных услуг, 7-е место по объёму отгруженной промышленной продукции, 10-е место по вводу жилья и по привлечённым инвестициям в основной капитал. По итогам 2016 года были зафиксированы устойчивые положительные тенденции в экономике, в целом ряде отраслей выросли объёмы производства.

Свердловская область стала лидером по выполнению важнейших положений майских Указов Президента России. Успешно выполнены плановые показатели по росту заработной платы в бюджетном секторе, созданию высокопроизводительных рабочих мест, доступности государственных и муниципальных услуг, снижению смертности и росту рождаемости.

Новые перспективы перед регионом открывает и регулярное проведение Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ» и Российско-Китайского ЭКСПО в Екатеринбурге, Международной выставки вооружения, военной техники и боеприпасов в Нижнем Тагиле. По итогам этих мероприятий появляются новые рынки для сбыта нашей продукции, создаются совместные предприятия, растёт интерес крупных инвесторов.

Дорогие уральцы!

Благодарю вас за искреннюю любовь к родному краю, добросовестный труд, энергию и целеустремлённость, большой вклад в развитие Свердловской области.

Желаю вам счастья, благополучия, процветания и крепкого здоровья!