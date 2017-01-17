Павел Крашенинников предложил вычеркнуть смертную казнь из Уголовного кодекса

Павел Крашенинников. Фото: Алексей Кунилов.

Опубликовано в №8 от 18.01.2017

Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников (избиравшийся от Свердловской области) предложил исключить из статей Уголовного кодекса все упоминания о смертной казни. Об этом парламентарий заявил в понедельник, 16 января, во время собственной пресс-конференции.

В российском законодательстве смертную казнь предусматривает статья 59 УК. Однако в 1997 году Россия, став членом Совета Европы, ввела мораторий на применение этой высшей меры наказания.

— Нам бы зачистить наш Уголовный кодекс с той точки зрения, что надо убрать из него все упоминания о смертной казни, поскольку её все равно уже нет, — считает Павел Крашенинников. — Смертная казнь у нас фактически отменена. У нас есть соглашение относительно отмены смертной казни, у нас есть указ президента, у нас есть решение Конституционного суда по этому поводу. Поэтому де-факто смертной казни у нас нет, она не только не применяется, но она и выноситься судом не может.

Глава думского комитета подчеркнул, что в стране растёт число противников смертной казни. По его данным, сегодня против высшей меры наказания выступают около 50 процентов граждан, в то время как раньше их было всего 10 процентов.

ВИП-тюрем не будет

В ходе общения с журналистами Павел Крашенинников также уверил присутствующих, что не допустит строительства в России частных ВИП-тюрем.

Ранее о работе над законопроектом о частных тюрьмах сообщал депутат Госдумы от ЛДПР Иван Сухарев.

— Говорить о том, что будут какие-то «виповские» тюрьмы, конечно, не приходится. Мы этого не допустим, это противоречит не только закону, но и Конституции РФ, — прокомментировал глава комитета.

Авиадебоширов разрешат сажать в тюрьму

Также Павел Крашенинников рассказал, что на этой неделе члены комитета по государственному строительству и законодательству рассмотрят законопроект, согласно которому дебоширов на транспорте будут наказывать реальным сроком лишения свободы.

— За хулиганство на транспорте, совершённое одним человеком, наказание будет предусмотрено до пяти лет лишения свободы. Если хулиганство совершено группой лиц — то до семи лет лишения свободы. Если хулиганство было совершено с применением взрывчатых веществ — до 10 лет лишения свободы. Так что брошенная в метро петарда может обернуться серьёзным сроком, — разъяснил парламентарий.

Законопроект по авиадебоширам — это лишь условное название. Наказания за хулиганство планируется ужесточить практически на всех видах транспорта: на железнодорожном, воздушном, морском и водном.

— Любые противозаконные действия на транспорте несут в себе гораздо большую потенциальную опасность, чем такое же хулиганство, допустим, на улице, — пояснил Крашенинников.

«Законодательные завалы» собираются обнулить

Павел Крашенинников выступил с заявлением, что поддерживает предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина об обнулении «законодательных завалов», доставшихся в наследство от предыдущих созывов.

— Очевидно, что это надо делать, — заявил глава комитета, пояснив, что это необходимо делать не только в начале очередного созыва Госдумы. По его словам, фракции сами должны установить профессиональные фильтры и, если требуется, отзывать неактуальные проекты законов.

Напомним, что от прошлого созыва новому досталось более двух тысяч нерассмотренных законопроектов.