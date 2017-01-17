На довыборы в ЕГД идут «малые» партийцы и самовыдвиженцы

Выдвижение кандидатов продлится до 27 января, довыборы назначены на 19 марта 2017 года. Фото: egd.ru

Опубликовано в №8 от 18.01.2017

Ещё пять претендентов намерены участвовать в довыборах депутатов на освободившиеся места двух парламентариев — Игоря Володина и Светланы Учайкиной. Наибольшую активность пока проявляют самовыдвиженцы и представители непарламентских партий, которые пока не на слуху у широкой общественности.

Как сообщили в городском избиркоме, в пятницу вслед за «пенсионерами» и «Патриотами Отечества» непарламентская партия «Защитники отечества» выдвинула кандидатуру Дмитрия Кириллова — детского писателя и президента Фонда возрождения уральской культуры. Он будет баллотироваться по одномандатному округу № 14 (Орджоникидзевский район).

В понедельник по этому же округу в порядке самовыдвижения на выборы заявился Владимир Смирнов. В этот же день определились с кандидатами в региональном отделении ЛДПР. Ими стали Григорий Вихарев и Евгений Кеосьян — они идут по одномандатным избирательным округам № 8 и № 14 соответственно. Вчера гор-избирком принял документы от четвёртого самовыдвиженца Сергея Чистякова (избирательный округ № 8)

«Единая Россия» назовёт имена будущих участников выборов в конце января по итогам предварительного голосования.