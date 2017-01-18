О чём скажет губернатор?

Евгений Куйвашев — первый губернатор Свердловской области, который стал публиковать свои авторские программные статьи в «Областной газете». Фото: Алексей Кунилов

Опубликовано в №9 от 19.01.2017

Как стало известно «ОГ», глава региона завершает подготовку новой программной статьи о социально-экономическом развитии региона, которая со дня на день по традиции будет опубликована в «Областной газете». Особый интерес к очередному, уже пятому программному обращению Евгения Куйвашева со страниц нашего издания подогревает приближающаяся губернаторская кампания. Ещё не вышедшую статью, где глава региона наверняка вновь проанализирует итоги ушедшего года и сформулирует новые перспективные задачи развития области, многие расценивают как набросок тезисов предвыборной программы главного потенциального кандидата на следующий пятилетний губернаторский срок.

Евгений Куйвашев — первый губернатор Свердловской области, который стал публиковать свои авторские программные статьи в «Областной газете», посчитав такой формат обращения к жителям региона самым эффективным. За последние три года на страницах нашего издания глава региона выступил четыре раза: «Сохраним опорный край державы» (номер «ОГ» от 20 марта 2014 года), «Больше народовластия, больше дела» (номер «ОГ» от 17 апреля 2014 года), «Мобилизация на успех» (номер «ОГ» от 26 февраля 2015 года) и «Мобилизация на успех: год 2016» (номер «ОГ» от 21 января 2016 года).

«Сохраним опорный край державы»

Программные тексты — это своего рода «майские указы» регионального уровня, так как ведущими темами в них становятся экономические и социальные вопросы, политика там фактически не затрагивается.

В «Мобилизации на успех» губернатор достаточно много и подробно рассуждал о самоидентификации области: по какому пути должен развиваться Средний Урал и какие отрасли следует сделать приоритетными. Евгений Куйвашев твёрдо заявил, что «наше дело — металлургия и передел металлов». Чтобы сохранить статус опорного края державы, в первую очередь, заявил губернатор, необходимо «дать новую жизнь всемирно известной уральской инженерной школе»; предложение вылилось в комплексную региональную программу, поддержанную Президентом страны Владимиром Путиным.

Также губернатор тогда обозначил социальные перспективы региона. В частности, он анонсировал программу «Новое качество жизни уральцев» (по реализации майских указов Путина) и заявил, что в перспективе ближайших двух лет в регионе решится проблема с местами в детских садах. И проблема в конце 2015 года действительно была решена.

«Больше народовластия, больше дела»

Основной темой второй статьи «Больше народовластия, больше дела» стала реформа местного самоуправления, которая на тот момент вызывала бурные дискуссии в обществе. Напомним, Евгений Куйвашев тогда изменения в системе МСУ поддержал и чётко аргументировал свою позицию.

В прошлом году Законодательное собрание Свердловской области изменило действующую систему выборов глав в подавляющем большинстве муниципалитетов области. Теперь их глав выбирают местные думы из кандидатов, предложенных конкурсной комиссией.

«Мобилизация на успех»

На следующий год в статье «Мобилизация на успех», которая писалась на фоне так называемого санкционного пика, Евгений Куйвашев заговорил о продовольственной безопасности и защите местных производителей. Тогда же губернатор заявил, что меньше чем через 10 лет область закроет свои потребности в продовольственных товарах собственного производства. По итогам сельскохозяйственного сезона 2016 года в регионе действительно наблюдается рост производства всех основных видов продуктов питания. Мы занимаем лидирующие позиции по производству молока в стране, фактически на сто процентов обеспечиваем себя овощами открытого грунта, с каждым годом увеличиваем объёмы возделывания культур закрытого грунта, производим сыры.

В этой же статье Евгений Куйвашев поставил задачи по увеличению объёмов строительства жилья в регионе. В итоге уже третий год подряд на Среднем Урале сдаётся более двух миллионов жилых квадратов. Объёмы строительства выше, чем в СССР.

Сохранилась в статье и ключевая тема, обозначенная ещё в первой статье, — активизация промышленного сектора: металлургии, оборонно-промышленного комплекса, машиностроения.

«Мобилизация на успех: год 2016»

Свою прошлогоднюю статью «Мобилизация на успех: год 2016» Евгений Куйвашев начал нетрадиционно с политических вопросов, с того, каким должен быть лидер, как формировать команду и как добиться единства всех уровней власти. Уже тогда по второй главе «Каждый солдат должен знать свой манёвр» можно было предвидеть грядущие кадровые перестановки. «Чем жёстче внешние факторы, тем выше шансы, что лидерство сфокусируется в одних руках», — писал губернатор. В конце года в регионе прошла правительственная реформа, по итогам которой должность председателя областного правительства была ликвидирована, а кабмин лично возглавил губернатор. Также серьёзные кадровые решения произошли и внутри министерств. Кроме того, за год удалось снять многолетнее напряжение в отношениях областных властей и администрации города Екатеринбурга.

Что будет в программной статье 2017-го?

Акценты и приоритеты очередной программной статьи, которая со дня на день должна появится в распоряжении «Областной газеты», пока не раскрываются. Но судя по последним заявлениям Евгения Куйвашева, его комментариям прессе, можно постараться предположить, какие ключевые темы будут затронуты в тексте.

Во-первых, в конце 2016 года губернатор неоднократно подчёркивал, что политических проблем в Свердловской области на данный момент не существует, все они разрешены. По его словам, на сегодняшний день системы государственной и муниципальной власти сосредоточены на решении социально-экономических вопросов. Поэтому вряд ли глава региона сделает тему политики ведущей.

Тему губернаторских выборов Евгений Куйвашев тоже наверняка обойдёт стороной. Свердловский губернатор — член команды российского президента Владимира Путина. Соответственно, участие или неучастие нынешнего главы региона будет полностью зависеть от решения главы страны. И Евгений Куйвашев это чётко дал понять на своей ежегодной пресс-конференции.

Во-вторых, отталкиваясь от бюджетного послания губернатора свердловскому Заксобранию, полагаем, что одной из тем станет состояние и варианты развития реального сектора экономики региона.