Чем кормят чиновников?

В кафе первоуральской администрации не пришлось стоять в очереди. Фото: Алексей Кунилов

Опубликовано в №9 от 19.01.2017

Хорошо работает тот, кто хорошо питается. Наши корреспонденты побывали в нескольких столовых, где кормят чиновников. Взглянули на меню и цены, поговорили с поварами и посетителями, сняли пробу. Где самая дешёвая выпечка и почему гости просят исключить из меню сложные гарниры – в материале «ОГ».

САМЫЕ ТРУДНОДОСТУПНЫЕ. Столовые Заксобрания и правительства. Беспрепятственно пообедать в столовой или буфете правительства Свердловской области вряд ли получится. На входе в Белый дом – контрольно-пропускной пункт. Охрана пускает только сотрудников, аккредитованных журналистов и посетителей, которые заранее записались на приём к какому-либо чиновнику и получили временный пропуск. Если вы всё же миновали пост и решили перекусить, то идите к винтовой лестнице и спускайтесь вниз по ступенькам, которые заканчиваются аккурат напротив входа в трапезную. Тут вам придётся выбирать между столовой и буфетом.

Фото: Александр Пономарёв.

Столовая Белого дома мало чем отличается от любой другой. Большой зал со столами и стульями, рассчитанный минимум человек на сто. Стандартная раздача, в начале которой каждый берёт себе поднос и приборы и отправляется выбирать, чем будет баловать свой организм. Меню обычно умещается на одном листе формата А4. Что касается блюд, тут тоже стоит поостеречься фантазий, будто сотрудники правительства обедают икрой и стейками из мраморной говядины. Никакой экзотики в меню нет. Самыми нетривиальными и, к слову, дорогими блюдами представленными на раздаче 17 января, оказались пельмени рыбные с зеленью (93, 10 руб.) и голубцы по-уральски (65, 30 руб.). Из интересных находок – в меню выделены все диетические блюда.

Если продолжить тему цен, то обед в столовой Белого дома, куда вошли винегрет, солянка, паровой биточек из курицы, картофельное пюре со шпинатом, компот и шаньга, обошёлся в 144 рубля.

Витрина в буфете Заксобрания. Фото: Александр Пономарёв.

Рядом со входом в правительственную столовую есть ещё одна дверь – в буфет. Здесь гораздо меньше посадочных мест (около 30), тем не менее по антуражу помещение напоминает стандартного вида кафе. Продавец за кассой уже не в белом халате, а в строгой форме. На красиво оформленных витринах представлены холодные закуски, салаты, недорогая выпечка нестандартных размеров (меньше, чем обычно) и очень аппетитные торты и пирожные. Если прийти в буфет пораньше, то можно успеть отведать горячее, чаще всего это пельмени с сыром, итальянская паста в горшочках и жюльен. Также в буфете могут сварить натуральный ароматный кофе.

Плотный перекус в буфете, с учётом, скажем, феттучини с грибами, салата с ветчиной, натурального кофе и вишнёвого штруделя, обойдётся в 220 рублей. Дороже, чем в столовой, однако гастрономического удовольствия в разы больше.

К слову, в соседнем с правительством здании Законодательного собрания столовой нет, только буфет, где представлены все те же самые блюда, что и в правительственном буфете. Сотрудники ЗакСО чаще всего ходят сюда пить кофе с утра и ближе к вечеру. Обедать же они по тёплому подземному переходу отправляются в Белый дом.

САМАЯ ДОРОГАЯ. Столовая администрации Первоуральска. В «Городском кафе» первоуральской мэрии первым делом обращаешь внимание на сочный интерьер с оранжевыми стульями, гигантским разноцветным фотопанно во всю стену и двумя телевизорами, где транслируются клипы. Ремонт в молодёжном стиле здесь сделали пару лет назад. Помещение очень компактно: здесь всего семь столов, каждый рассчитан на четыре человека. Желающих пообедать в этом кафе или купить что-нибудь к чаю всегда хватает: готовят здесь действительно вкусно. Вход в кафе свободный, если повезёт, можно встретить какого-нибудь полезного тебе чиновника. Нам встретился пресс-секретарь администрации Максим Кравчук, который выбрал на обед спагетти.

Столовая администрации Первоуральска. Фото: Алексей Кунилов

Ассортимент гарниров здесь не очень богат: перловка, спагетти и цветная капуста с сыром. Зато напитки можно выбрать на любой вкус: мы насчитали почти десять видов ароматизированного чая и четыре вида соков и фруктовых напитков. Вместо хлеба в кафе подают крошечные булочки «на один укус», а к утренней каше можно дополнительно взять сливочное масло, сырную нарезку и смастерить бутерброд.

Столовая администрации Первоуральска. Фото: Алексей Кунилов

Посетители оговариваются, что за последние два-три года ценник вырос почти в два раза. Стоимость комплексного обеда составляет 180–250 рублей. Например, рассольник стоит 42 рубля, запечёная горбуша или бефстроганов – 80 рублей, картофельная запеканка с мясом – 85 рублей. Наш чек на второе, творожную запеканку и чай вытянул на 203 рубля.

Столовая администрации Первоуральска. Фото: Алексей Кунилов

САМОЕ РАЗНООБРАЗНОЕ МЕНЮ. Столовая Екатеринбургской горадминистрации. Открыта для всех желающих. Мест в общем зале, который вряд ли можно оценивать с точки зрения дизайнерской мысли, хватит человек на 60. Меню обширное, выбрать действительно есть из чего. Например, 17 января в меню было представлено около 50 позиций. По аналогии с правительственным меню в этом также помечены низкокалорийные блюда. Напротив всех блюд указаны фамилии поваров, которые их готовили. Видимо, чтобы сразу было понятно, кому в случае, скажем, пересола предъявлять претензии, ну или у кого просить рецептик.

Столовая Администрации Екатеринбурга. Фото: Александр Зайцев

Ценник сильно выше, чем в Белом доме. Например, обед из салата с кальмарами, грибного супа, котлеты из цыплёнка, картофельного пюре, компота и «лакомки» с творогом обошёлся в 207 рублей.

САМАЯ КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННАЯ. Столовая администрации Нижнего Тагила. Столовая нижнетагильской мэрии популярна среди горожан. Её услугами пользуется не только весь штат администрации, но и сотрудники находящихся неподалёку центральной библиотеки, банков, госучреждений. Вход свободный для всех клиентов.

Всего за 2016 год здесь пообедали 43 тысячи человек. Штат столовой – 8 сотрудников. Столовая работает по будням с 11 до 15 часов, буфет открывается в 8 часов. Есть клиенты, которые ежедневно наведываются сюда по два раза – на завтрак и обед.

Фото: Галина Соколова

В зале 40 посадочных мест, столики плотно заполнены в обеденное время – с 12 до 14 часов. Очереди небольшие, длинные «хвосты» можно наблюдать в морозные дни, когда люди отказываются от вместообеденных променадов и поездок на ланч домой.

По мнению завсегдатаев, цены в столовой самые умеренные среди точек общепита, находящихся в центре города.

Ежедневно в меню представлены 8 видов салатов. Самый экономичные – салат из свежей капусты «Летний» – 24 рубля, салат с крабовыми палочками «Успех» стоит 29 рублей. Самый дорогой салат с пекинской капустой и курицей – 39 рублей. Супов, как правило, три. Например, щи за 32 рубля, харчо за 48 рублей и фасолевый суп за 27 рублей.

Фото: Галина Соколова

Мясные блюда тоже доступны по цене. Так фрикадельки, оладьи из печени или бифштекс обойдутся вам в 53 рубля. Котлета «Элегия» из куриного филе, свиная поджарка или шницель стоят 64 рубля. Если вы готовы потратить на мясо 78 рублей, берите эскалоп под картофельной шубкой. За гарниры (пюре, рожки, капуста, каша) приготовьтесь выложить от 20 до 24 рублей. Кстати, по поводу гарниров у посетителей были замечания. Эту столовую можно назвать самой клиентоориентированной – раз в квартал здесь проводят опрос посетителей. Так вот они высказали протест против сложных гарниров, когда в копеечную перловку добавляют дорогие грибы. В итоге получается сложный гарнир по цене 24 рубля за 150 граммов.

В этих же опросах клиенты наперебой хвалят местную выпечку. И не зря. Отменными получаются у пекаря пирожки с печенью (21 рубль), картофельные ватрушки (16 рублей) и чебуреки с мясом (40 рублей). Сладкоежки особо выделяют пирожки с яблоками (20 рублей), слойки с вишней (24 рубля), шоколадные кексы (25 рублей).

Если вы не экономите и не берёте половинки порций, что не возбраняется, то обед в мэрии Нижнего Тагила обойдётся вам в 150–180 рублей. При этом вкус блюд и обслуживание здесь на достойном уровне.