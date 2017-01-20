От трудного подростка до президента

Трамп впервые посетил Белый дом в качестве избранного президента в начале ноября прошлого года. Фото: Ар/ТАСС

Опубликовано в №10 от 20.01.2017

Сегодня в Вашингтоне пройдёт церемония вступления в должность 45-го президента США Дональда Трампа, избранного на этот пост 8 ноября 2016 года. О новом хозяине американского Белого дома и связанных с его приходом ожиданиях перемен в американской политике — в публикуемом материале.

Трудный подросток — образцовый кадет — бакалавр экономики

Дональд Трамп родился в Нью-Йорке в 1946 году в семье этнического немца Фреда Трампа, владельца строительной компании, и эмигрировавшей в США из Шотландии домохозяйки Мэри Маклауд.

Биографы отмечают, что Дональд, будучи четвёртым ребёнком в семье, с детства отличался жёстким и напористым характером, совладать с которым не могли ни родители, ни школьные учителя. Поэтому семейный совет решил отправить непослушного 13-летнего подростка в Нью-Йоркскую военную школу (аналог российского Суворовского училища).

К удивлению родственников, Трамп проявил себя дисциплинированным, хорошо успевающим в учёбе кадетом. По окончании военной школы в 1964 году он получил преимущественное право поступления в престижный военный вуз — академию армии США в Вест-Пойнте, но выбрал гражданскую стезю и продолжил образование в Фордемском университете. Правда, учёба там Дональду не пришлась по душе, и после второго курса он перевёлся в Уортонскую бизнес-школу при Пенсильванском университете, которую окончил в 1968 году. В том же году отец Дональда принял сына, новоиспечённого бакалавра экономики, в семейный бизнес.

Путь в миллиардеры

В бизнесе Дональд превзошёл отца. Первым вверенным ему самостоятельным делом стало строительство жилого комплекса на 1 200 квартир в штате Огайо. Вложив в проект 6 миллионов долларов, компания Трампа-младшего сумела реализовать его в течение года и заработать на продаже квартир 12 миллионов.

Затем последовали ещё более впечатляющие успехи. Самые известные постройки, принёсшие Дональду многомиллионые барыши, это возведённый в Нью-Йорке в 1970-е годы 25-этажный монолит из стекла, выкупленный позже сетью отелей «Хайятт», и сданный в эксплуатацию в 1990 году 58-этажный небоскрёб «Трамп Тауэр», высочайшее тогда здание города. Ещё более обогатили Трампа построенные в 1980-е годы в Атлантик-сити развлекательный комплекс «Трамп Плаза отель энд казино» и крупнейший в мире отель-казино «Тадж-Махал».

К своему 45-летию Дональд Трамп уже был миллиардером, владевшим, кроме сети отелей, казино и жилых небоскрёбов, авиакомпанией «Трамп шатл эйрлайн», футбольной командой «Нью Джерси дженералс» и множеством небольших предприятий.

Знавала империя Трампа и недобрые времена. Когда в конце 1990-х в США разра-зился кризис недвижимости, Дональду даже пришлось заложить «Трапм Тауэр», чтобы рассчитаться с кредиторами. Однако он не только сумел выбраться из долговой ямы, но и удивил мир реализацией нового грандиозного проекта. В 2001 году его компания построила близ штаб-квартиры ООН в нью-йоркском Манхэттене 72-этажный небоскрёб «Трамп Уорлд Тауэр» высотой 262 метра.

Более серьёзным потрясением для Трампа стал финансовый кризис 2008 года. Из-за упавших продаж офисных помещений, квартир и апартаментов он не сумел вовремя выплатить кредиты, взятые под строительные проекты, и подал иск о банкротстве, добившись при этом признания, что кризис является для его фирмы форс-мажором. После чего вышел из совета директоров собственной строительной компании и, несмотря на все перипетии, продолжил богатеть. В том числе за счёт лицензирования недвижимости — застройщики платили ему за право строить и продавать новые проекты от его имени. Так что к 2016 году состояние Трампа превысило 4 миллиарда долларов.

Звезда экрана

Ещё в 2002 году Трамп запустил в прайм-тайм на телеканале NBC реалити-шоу «Кандидат». Участникам предлагалось соревноваться между собой за право стать топ-менеджером в его компании. Неудачливых конкурсантов ждала сопровождавшаяся эффектным жестом фирменная фраза Дональда: «Вы уволены!». За каждый выход этой передачи в эфир Трамп получал 50 тысяч долларов и стал одним из самых высокооплачиваемых ведущих на американском телевидении.

К тому же в 2006 году он выкупил компанию, которая занималась организацией конкурсов красоты «Мисс Америка» и «Мисс Вселенная», а также сам снялся в нескольких кинофильмах и телесериалах. А в 2007 году за создание телешоу «Кандидат» у Трампа появилась собственная звезда на знаменитой голливудской «Аллее славы».

Из реалити-шоу — в «реальполитик»

О том, что он хочет стать президентом США, Дональд заявлял ещё в конце 1980-х годов, но всерьёз эти заявления тогда никто не воспринимал. Тем более что он долго не мог определиться со своими политическими предпочтениями. Но после того как в 2009 году он официально примкнул к Республиканской партии, партийные функционеры обратили внимание на электоральные возможности суперуспешного бизнесмена и шоумена. Возможность выдвижения его кандидатуры для участия в праймериз по выборам президента обсуждалась ещё в 2011 году. Но тогда Дональд заявил, что не желает ради политической карьеры отказываться от выгодных коммерческих проектов.

Лишь в июне 2015 года Трамп объявил о своей готовности сразиться за президентское кресло. Несмотря на кажущуюся спонтанность этого решения, его президентская кампания была хорошо продумана: первым делом он посетил штат Нью-Гэмпшир, традиционно считающийся оплотом республиканцев, затем совершил тур по Неваде и Калифорнии — штатам, ранее получившим от его фирм солидную финансовую поддержку. Также Трамп часто лично проводил митинги в свою поддержку, на которые люди охотно шли, чтобы послушать неординарного политика.

Их привлекала сама манера его общения с избирателями. Грубоватым, но понятным простым американцам языком он открыто говорил о проблемах иммиграции, здравоохранения, экономики, внутренней и внешней политики. Не скрывал негативного отношения к мигрантам из Мексики и к жителям стран Ближнего Востока. В случае победы на выборах обещал построить непреодолимую стену на границе с Мексикой и в кратчайший срок разгромить вооружённые формирования ИГИЛ на Ближнем Востоке. Заявлял о намерении отменить медицинскую программу Барака Обамы, которая, по его мнению, дорого обходится государству. При этом пообещал найти более эффективные и дешёвые для налогоплательщиков методы обеспечения страховой медицины.

Касаясь экономических проблем, Трамп заявлял о необходимости вернуть производство на территорию США, повысив пошлины на ввоз в страну изготовленных за рубежом товаров американских компаний, выступал за ужесточение таможенных препон на путях поставок продукции из Китая.

В результате праймериз Дональд Трамп стал кандидатом в президенты от Республиканской партии, которому на заключительном этапе выборов противостояла кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон.

«Ставленник Кремля»?

Президентская кампания 2016 года стала самой грязной в истории США. На её завершающем этапе оба кандидата получили от оппонентов хорошую порцию чёрного пиара. Клинтон обвиняли в слабоумии, к тому же она оказалась замешанной в скандал с участием ФБР, а на Трампа из лагеря его соперницы обрушились многочисленные обвинения в сексуальных домогательствах, сексистских и расистских высказываниях. Большинство аналитиков прочили победу Хиллари Клинтон, которую, используя весь свой административный ресурс, поддерживал сам действующий президент США Барак Обама. Но Дональд Трамп уверенно обошёл конкурентку, набрав 306 голосов выборщиков при необходимых для победы 270.

Примечательно, что после завершения выборов оппоненты развернули против Трампа оголтелую кампанию, обвиняя его теперь уже в связях с Москвой и пытаясь доказать, что победу он одержал… благодаря поддержке российских хакеров, мобилизованных на это лично Владимиром Путиным. Договариваются до того, что называют Дональда Трампа «ставленником Кремля».

Заметим, что большинство россиян действительно желали Трампу победы над его соперницей Клинтон, настроенной жёстко антироссийски. Ведь далёкий от политиканства миллиардер не раз высказывался за налаживание отношений с Москвой, заявлял о необходимости пересмотра внешнеполитических приоритетов США и отказа от политики вмешательства во внутренние дела других государств по всему миру.

Напомним, что после выборов в США Владимир Путин провёл телефонный разговор с Дональдом Трампом, в ходе которого оба политика высказались в пользу активной работы по нормализации отношений между Москвой и Вашингтоном.

О том, что новый хозяин американского Белого дома относится к категории людей, чьи слова не расходятся с делом, свидетельствует вся его биография. А вот позволит ли американский истеблишмент, для которого избрание Дональда Трампа стало настоящей пощёчиной, реализовать всё, что он обещал избирателям, мы увидим очень скоро.