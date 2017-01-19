Три важных назначения

Бывший замминистра строительства и развития инфраструктуры области Сергей Киселёв возглавил КРСУ. Фото: agenda-u.org

Опубликовано в №10 от 20.01.2017

Текущая неделя выдалась богатой на значимые для Свердловской области кадровые решения.

В КРСУ сменился гендиректор

Совет директоров ОАО «Корпорация развития Среднего Урала», в состав которого, среди прочих, входят представители регионального правительства, назначил Сергея Киселёва на должность генерального директора организации. До недавнего времени он трудился на посту заместителя министра строительства и развития инфраструктуры области. Прежний гендиректор КРСУ Дмитрий Попов покинул компанию ещё 31 декабря 2016 года, когда истёк срок его срочного контракта.

Перед новым руководителем КРСУ стоит очень много серьёзных, экономических целей. Первая состоит в повышении инвестиционного интереса к региону со стороны российских и, что не менее важно, зарубежных компаний. Эффективность этой работы будет иллюстрировать профильный рейтинг Агентства стратегических инициатив (АСИ). Вторая задача — развитие индустриального парка «Богословский» в городе Краснотурьинске, которому по решению правительства РФ в 2016 году был присвоен статус территории опережающего развития.

В регионе создан новый департамент

В рамках поставленных Президентом России Владимиром Путиным задач, глава региона Евгений Куйвашев сформировал в своей администрации новый блок — департамент по управлению проектами губернатора и правительства Свердловской области, который возглавила Надежда Каменская. Департамент займётся реализацией 11 национальных проектов.

Общее руководство проектной деятельностью поручено вести заместителю руководителя администрации губернатора Евгению Гурарию.

— Ключевые нормативно-правовые документы, включая методические рекомендации, планируется принять до конца первого квартала текущего года. Сегодня эту работу активно ведёт созданный департамент управления проектами, на который возложено выполнение функций регионального проектного офиса, — пояснил Евгений Гурарий, отметив, что полноценная интеграция проектного управления в деятельность органов исполнительной власти состоится также в первом квартале 2017 года.

Козицын получил новый статус

Гендиректор УГМКАндрей Козицын стал советником губернатора Евгения Куйвашева на общественных началах. Евгений Куйвашев объяснил назначение тем, что УГМК и лично Андрей Козицын систематически «проводят в регионе большую общественную и социально значимую работу, а также активно участвуют в реализации различных проектов на федеральном уровне».