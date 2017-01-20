Евгений Куйвашев утвердил перечень из более чем 20 поручений по выполнению положений послания Президента России

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и вице-губернатор Александр Высокинский после заседания правительства. Фото: Алексей Кунилов

Опубликовано в №10 от 20.01.2017

Вчера, 19 января, губернатор Евгений Куйвашев провёл первое в этом году заседание правительства Свердловской области.

Главной темой заседания стало выполнение задач, поставленных Президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному Собранию 1 декабря 2016 года. Для их реализации глава региона утвердил перечень из более чем двух десятков поручений.

В сфере здравоохранения — это развитие первичного звена и высокотехнологичной медицинской помощи, постоянное повышение квалификации врачей за счёт образовательных сертификатов, эффективный контроль рынка жизненно важных лекарственных препаратов, развитие телемедицины, подразумевающее разработку плана подключения больниц к скоростному Интернету.

В сфере образования — реконструкция и строительство новых школ, повышение квалификации учителей, решение проблемы двусменного обучения, создание регионального образовательного центра выявления и поддержки одарённых и талантливых детей, а также модельных центров дополнительного образования технической направленности.

В перечне поручений также учтены пункты, предусматривающие оценку эффективности налоговых льгот, мер государственной поддержки и оптимизацию законодательства о налогах и сборах. По словам вице-губернатора Александра Высокинского , оптимизация налоговых льгот, проводимая с учётом мнения бизнес-сообщества, позволила по итогам 2015 года на 38 процентов сократить объём недополученных в результате предоставления налоговых преференций доходов областного бюджета.

, оптимизация налоговых льгот, проводимая с учётом мнения бизнес-сообщества, позволила по итогам 2015 года на 38 процентов сократить объём недополученных в результате предоставления налоговых преференций доходов областного бюджета. Также поручения губернатора предусматривают работу в рамках проектного управления развитием региона. Речь идёт о формировании и особенностях деятельности проектного комитета, на который возложена координация, мониторинг и контроль реализации стратегических проектов.

Министры и вице-губернаторы теперь будут участвовать в заседании Общественной палаты Свердловской области.

Об этом сообщил первый заместитель губернатора — руководитель администрации губернатора Свердловской области Владимир Тунгусов. Это мера принята в русле вступившего в силу 2 января закона об общественном контроле, по которому при 29 органах госвласти региона сформированы общественные советы, в которые должны войти авторитетные эксперты в узких отраслях. Предполагается, что советы станут площадкой для общественного обсуждения задач, стоящих перед различными министерствами и ведомствами.

— Также губернатор поддержал предложение Общественной палаты Свердловской области один раз в месяц проводить день министерства, и раз в квартал — в заседаниях Общественной палаты участвовать одному из замгубернаторов региона. В формате дней министерств первыми должны выступить региональный министр энергетики и ЖКХ, министр строительства и развития инфраструктуры и министр природных ресурсов и экологии, — сказал Владимир Тунгусов.

Предельный объём выпуска государственных облигаций Свердловской области в 2017 году составит 10 миллиардов рублей.

Об этом в своём докладе сообщила заместитель губернатора — министр финансов Галина Кулаченко.