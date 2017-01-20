Сергею Шойгу доложили, когда УЗГА начнёт поставки отечественных беспилотников «Форпост»

Сергею Шойгу демонстрируют комплектующие беспилотника «Форпост». В частности, многофункциональную систему видеонаблюдения и инфракрасную камеру с матрицей высокого разрешения, которую машина несёт на борту. Фото: Татьяна Андреева

Опубликовано в №11 от 21.01.2017

Вчера, 20 января, в Екатеринбурге с рабочим визитом побывал министр обороны РФ Сергей Шойгу. Вместе с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым генерал армии посетил Уральский завод гражданской авиации (УЗГА), входящий в корпорацию «Оборонпром». Руководство предприятия доложило министру, что уже с 2019 года будет готово поставлять военным модернизированный беспилотный комплекс «Форпост».

Вчера утром министр обороны возложил цветы к памятнику маршалу Жукову в Екатеринбурге, затем направился на УЗГА. Сергей Шойгу и Евгений Куйвашев осмотрели площадку сборочных производств нескольких типов самолётов и беспилотных летательных аппаратов. По словам гендиректора предприятия Вадима Бадехи, с 2019 года завод может начать поставки модернизированного беспилотника «Форпост», созданного на элементной базе российского производства.

«Форпост» — это лицензионная копия израильского беспилотника Searcher Mk II. В 2009 году Минобороны РФ закупило у израильской компании IAI две такие машины для ознакомления, однако они оказались не приспособленными для выполнения задач в холодных климатических условиях. Было решено их модернизировать. Так появился «Форпост». В 2011 году Минобороны заказало на УЗГА сборку 10 комплексов отечественных беспилотников. В каждый такой комплекс входит наземная станция управления и три беспилотника, которые предназначены для воздушной разведки и выдачи данных для целеуказания ударным средствам. Первый комплекс УЗГА передал военным в 2014 году.

— Государство уделяет тематике беспилотной авиации да и всей робототехнике очень большое внимание. Мне кажется, что это очевидная точка роста для экономики страны. На Урале идеальное место для развития робототехники с учётом того, что профиль ОПК Свердловской области и вузов как раз ориентирован на сложные радиоэлектронные системы управления, — рассказывал в недавнем интервью («ОГ» от 09.12.2016 года) Вадим Бадеха. Тем не менее в той же беседе с нашим изданием гендиректор завода отмечал, что по авиационным направлениям подготовка в нашем регионе отсутствует. Поэтому УЗГА старается привлекать специалистов из других субъектов РФ, где базируются аэрокосмические университеты.

К слову, планируется, что УЗГА станет якорным резидентом второй очереди особой экономической зоны «Титановая долина». Заявка подана, оформление правового статуса зоны ожидается летом 2017 года. Это даст старт созданию авиационного кластера в области.

По словам губернатора Евгения Куйвашева, оборонная отрасль занимает ведущее место в экономике региона. Сегодня в уральской оборонке задействовано более 80 тысяч человек, которые работают на 40 промышленных предприятиях. В 2016 году динамика роста отгрузки предприятиями ОПК региона составила около 145 процентов.

В рамках визита в Свердловскую область глава Минобороны также посетил Штаб Центрального военного округа, где заслушал командующего войсками ЦВО генерал-полковника Владимира Зарудницкого, который доложил о ходе строительства объектов боевой подготовки, социальной инфраструктуры, а также проверил организацию боевого дежурства региональным центром управления.

Отметим, что с 19 января в Екатеринбурге проходят масштабные командно-штабные учения Вооружённых сил РФ.