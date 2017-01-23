Дмитрий Медведев получил «пятёрку»

На XVI съезде «Единой России», по информации нового замсекретаря Генсовета партии Евгения Ревенко, было аккредитовано 900 представителей СМИ, в том числе «Областная газета». Фото: Дмитрий Полянин

Опубликовано в №12 от 24.01.2017

22 января XVI съезд Всероссийской политической партии «Единая Россия» единогласно продлил полномочия своего председателя Дмитрия Медведева на очередной пятилетний срок. Перед этим дважды председатель — правительства России и правящей партии — выступил с отчётным докладом, в котором раскрыл секреты победы «медведей» во всех выборах 2016 года.

Чрезвычайно важными для партии лидер единороссов назвал уроки 2010–2011 годов, когда часть людей вышла на улицы российских городов. В обществе сформировался запрос на изменения в политической системе. «Единая Россия» первой из политических партий начала искать ответ на этот запрос и, как показали выборы 2016 года, смогла предложить людям достойный ответ. Дмитрий Медведев акцентировал внимание соратников на пяти главных изменениях, которые позволили партии добиться столь впечатляющих успехов. В частности, завоевать конституционное большинство в Государственной думе России.

УСИЛЕНИЕ «ПЕРВИЧЕК»

Председатель партии считает, что главной движущей силой любой кампании являются люди. Поэтому ставка, сделанная на первичные организации, на базовый и самый массовый уровень партии была сделана правильно. С людьми нужно общаться там, где они живут, с ними надо говорить и знать их проблемы. Два миллиона членов объединения образовали 86 тысяч «первичек». Для того, чтобы этот уровень мог активнее влиять на политику, была введена обязательная квота для секретарей первичных организаций в Генеральном совете партии (пятая часть) и в региональных политсоветах (треть).

Ольга Кудряшова. Фото: Дмитрий Полянин

Учитывая положительный опыт включения низового звена активистов в политическую жизнь, Дмитрий Медведев выступил с предложением увеличить представительство «первичек» в Генеральном совете «ЕР» до 30 процентов. Забегая вперёд, в результате этой инициативы в состав совета была избрана наша землячка Ольга Кудряшова, руководитель Новобашкарского первичного отделения из Горноуральского округа, которая показала на выборах результат голосования за единороссов выше 80 процентов.

Второе важное предложение главного «медведя» — создать территориальные организации партии в каждом избирательном участке. Один участок — одна «первичка».

КАДРОВАЯ РОТАЦИЯ

Для того, чтобы удерживать лидерство, партия не должна застаиваться. Необходимо постоянное обновление. По мнению Медведева, удалось усилить внутрипартийную конкуренцию. На треть поменялись лидеры региональных отделений, а избрание новых велось только на альтернативной основе и только при тайном голосовании. К слову, это не означает, что треть руководителей не справились со своей работой. По словам заместителя секретаря Генсовета «ЕР» Виктора Селивёрстова, 20 региональных секретарей стали депутатами Госдумы, 5 — членами Совета Федерации. И только 4 сменились по другим причинам.

Наряду с увеличением квоты для «первичек» в Генсовете возросло представительство молодёжи. Председатель «Молодой гвардии» Денис Давыдов озвучил цифру — 5 человек.

Из 170 членов генерального совета съезд подтвердил полномочия на новый срок только для 70. Руководитель этого органа Сергей Неверов заявил на встрече с прессой, что не только в совете появилось 100 новых членов, но и в первичных организациях переизбрано более 15 000 секретарей.

Справка «ОГ» Делегация Свердловского регионального отделения партии стала одной из самых многочисленных на съезде. Основную часть делегатов составили секретари местных отделений (11 человек), в чьих территориях на сентябрьских выборах «ЕР» показала самый высокий результат. Также в состав делегации вошли губернатор Евгений Куйвашев, свердловские депутаты Госдумы и представители Совета Федерации, секретарь регионального отделения «ЕР» Виктор Шептий, глава фракции единороссов в областном парламенте Елена Чечунова, депутат гордумы Екатеринбурга Александр Косинцев, сити-менеджер столицы Урала Александр Якоб и мэр Нижнего Тагила Сергей Носов. Вчера руководство свердловской делегации провело пресс-конференцию по итогам съезда. Справку составил Александр Пономарёв

ДИСКУССИЯ НА ПЛАТФОРМЕ ПАРТИИ

«Правительство в нашей стране, по сути, является партийным, — заявил Дмитрий Медведев. — Так как оно опирается на позицию фракции «Единой России» в Госдуме, а возглавляет его председатель партии». Сейчас действуют четыре внутрипартийные платформы: патриотическая, либеральная, социальная и предпринимательская. Это постоянные дискуссионные площадки, на которых обсуждаются самые актуальные и проблемные темы. Председатель кабмина подчеркнул, что непосредственное участие в обмене мнениями как на съезде, так и в парламенте, принимают руководители министерств и ведомств.

В ходе общения даже рядовые партийцы имеют возможность прямо задавать свои вопросы членам правительства. В частности, в рамках съезда были организованы семь секций по разделам предвыборной программы «Единой России»: «Качество государства», «Экономика роста и благосостояния», «Социальная политика», «Умная сила и культурное лидерство», «Здоровое будущее», «Быть хозяином в собственном доме», «Аграрная сверхдержава».

Куратором развития партийных платформ назначен известный журналист, депутат Госдумы Евгений Ревенко, который на брифинге по итогам съезда сказал: «Мы должны уметь оперативно вырабатывать точку зрения исходя из запросов общества на наиболее резонансные события. Нам потребуется перезагрузка наших платформ и включение в их работу большего количества экспертов».

ПАРТИЙНАЯ СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН

По словам Медведева, за пять лет в общественные приёмные партии поступило более трёх миллионов обращений, из которых два миллиона 600 тысяч — во время личных приёмов граждан. «Партия должна искать возможность помочь каждому вне зависимости от того, за кого человек голосовал», — заявил председатель партии на пленарном заседании съезда.

«Ни одна из таких просьб не должна остаться без ответа, — сказал Медведев. — Очень хорошо показал себя единый день приёма граждан в день рождения партии 1 декабря. Эту практику надо продолжать».

НАРОДНЫЕ СПИСКИ

«Ни одна из других партий не доверила людям отбор своих кандидатов», — так начал разговор о предварительном голосовании за кандидатов партии Дмитрий Медведев. Очевидно, что так называемые праймериз позволили единороссам включить в кампанию значительно большее количество граждан, чем кулуарное выдвижение. На избирательные партийные участки, развёрнутые до выборов, пришло, по его словам, более десяти миллионов потенциальных избирателей. Кандидаты «Единой России», прошедшие предварительный отбор путём конкурентных, прямых и тайных внутрипартийных выборов, победили в абсолютном большинстве одномандатных избирательных округов в единый день голосования 18 сентября прошлого года. На Среднем Урале, например, «медведи» одержали победу во всех одномандатных округах и, как сказал принимавший участие в съезде партии губернатор Евгений Куйвашев, «получили в общей сложности 75 процентов депутатских мандатов в Законодательном собрании Свердловской области».

Подводя впечатляющие итоги кампании 2016 года, председатель партии сказал: «Я предлагаю проводить единый день предварительного голосования ежегодно в течение ближайших пяти лет». Предположительно, такой день должен назначаться на вторую половину мая.