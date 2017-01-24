«Здесь я отдыхаю от сэндвичей». Жён иностранных консулов научили готовить уральские блюда

Жены дипломатов (слева направо) Ольга Микели (США), Юлия Финнер (Великобритания), Илона Петкова (Болгария) нашли друг с другом общий язык. Фото: Алексей Кунилов

Опубликовано в №13 от 25.01.2017

В понедельник, 23 января вечером генконсулы, работающие в Екатеринбурге, ужинали в одном месте. В ресторане «Гастроли» их жёны учились готовить блюда уральской кухни — мужей пригласили снять пробу.

Вечер начался с бокала игристого. Супруги дипломатов Илона Петкова (Болгария), Ольга Микели (США), Юлия Финнер (Великобритания), Даниеэла Лаштувкова (Чехия), Эльке Нойдорфер(Германия). Фото: Алексей Кунилов

Жёны со славянскими корнями

Пирог с кроличьими потрошками, масло из нельмы — дикой сибирской рыбы, тар-тар из муксуна на оладушках и другие небанальные рецепты блюд из продуктов Урала и Сибири показал гостям шеф-повар «Гастролей» Эдуард Архипов.

Начинка для пирога с крольичьими потрошками. Фото: Алексей Кунилов

Шеф-повар колдует над блюдом перед отправкой в печь. Фото: Алексей Кунилов

Русский переводчик никому, за исключением супруги немецкого консула госпожи Эльке Нойдорфер, не требовался. Так сложилось, что жёны дипломатов на Урале образуют своё русскоговорящее сообщество. Юлия Финнер (жена генконсула Великобритании), Илона Петкова (Болгария), Ольга Микели (США) имеют русские, белорусские и украинские корни. Жена консула Чехии по торгово-экономическим вопросам Даниеэла Лаштувковаи та хорошо знает русский, потому что когда-то учила его в школе.

— Мы с Ольгой познакомились, когда я работал в Киеве, — рассказал «ОГ» генконсул США в Екатеринбурге Маркус Микели.

Помимо прочих достоинств будущей супруги дипломата покорило ее умение «готовить хорошо и много».

Генеральный консул США в Екатеринбурге Маркус Микели снимает на айфон, как готовит его супруга Ольга. Фото: Алексей Кунилов

— По-моему, у славянского народа это в крови — от мам и бабушек. Я готовлю блюда самых разных кухонь, не только традиционной украинской (к которой при-учила своего мужа), но и грузинской, средиземноморской, — говорит Ольга Микели. — Мой муж в свою очередь заставил меня полюбить сэндвичи. Я думала, что это какой-то скучный кусок хлеба. Оказывается, они бывают просто замечательные, надо просто уметь их приготовить. В Америке сэндвичи чаще всего едят на ланч, здесь я от них отдыхаю и наслаждаюсь супами. Когда вернёмся назад, снова придётся привыкать.

Господин Микели был одним из трёх супругов, сопровождавших жён на мастер-классе. Вместе с ним за столом сидели консул Чехии по торгово-экономическим вопросам Лубош Лаштувкаи консул Германии в Екатеринбурге Людвиг Нойдорфер. Они снимали видео на гаджеты, а затем снимали пробу с блюд. Всё, что было приготовлено, улетело со стола вмиг.

Пока жены готовят, дипломаты ведут беседы и снимают видео. Фото: Алексей Кунилов

К ужину гостям предложили уральские ягодные настойки, а в завершение банкета — коктейль «Белый русский». Тут генконсулу США повезло меньше всего — он был за рулём.

— Мне очень нравятся местные напитки из ягод — облепихи, брусники, — рассказала жена генконсула Великобритании Юлия Финнер. — Мы здесь полтора года, и за это время я успела понять, что уровень гастрономии в Екатеринбурге достаточно высок. До приезда сюда муж работал в Туркменистане, вот там, как мне показалось, нет ярко выраженной национальной кухни. Я сама научилась готовить, стыдно сказать, в тридцать лет. Зато сейчас готовлю довольно неплохо, муж мне этот процесс полностью доверяет, максимум, что делает сам — кипятит воду.

Жена генконсула Болгарии Илона Петкова, напротив, отметила, что дома муж всегда оставляет за собой приготовление мясных блюд, таков местный менталитет: женщинам мясо не доверяют.

Жены консулов Чехии и Германии - Даниеэла Лаштувкова и Эльке Нойдорфер. Фото: Алексей Кунилов

Супруги дипломатов интересовались у организаторов, где можно купить используемые продукты, и в общении с друг другом обсуждали, что в связи с санкциями не всегда могут найти в магазинах продукты, необходимые для сложных блюд. С мастер-класса Илона, Ольга и Юлия уехали вместе. По их словам, круг жён дипломатов довольно тесный и сплочённый. В особенности, если они хорошо понимают друг друга не только на языке кулинарии.

А вот и готовый пирог. Фото: Алексей Кунилов