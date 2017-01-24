Областная газета
Политика 24 января 2017, 19:16

Экономист из Новой Башкарки вошла в руководство «Единой России»

Новый член Генерального совета партии «Единая Россия» Ольга Кудряшова. Фото: Дмитрий Полянин

Сюжет

XVI Съезд «Единой России»
21-22 января в Москве проходит XVI съезд "Единой России". Свердловскую область там представляют 14 человек.



  • Опубликовано в №13 от 25.01.2017 

На XVI съезде партии «Единая Россия» секретарь Новобашкарского первичного отделения из Горноуральского округа, экономист «Расчётного центра Урала» Ольга Кудряшова была избрана в Генеральный совет партии. Сегодня её отделение — одно из самых эффективных в Свердловской области. На выборах в сентябре прошлого года на территории, где работают члены «первички», за единороссов проголосовали более 80 процентов избирателей.

Напомним, на прошедшем съезде Дмитрий Медведев выступил с предложением увеличить представительство «первичек» в Генеральном совете «ЕР» до 30 процентов. «Благодаря этому в принятии ключевых решений смогут участвовать ещё больше наших однопартийцев, а обратная связь с нашими избирателями станет лучше», — объявил председатель партии.

В Генеральный совет партии вошли те руководители первичных отделений, на чьей территории «ЕР» показала лучший результат на сентябрьских выборах 2016 года.

— Ольга Сергеевна, к чему вас обязывает избрание в Генеральный совет партии? Добавит ли это вам обязанностей по партийной работе?

— Это большая честь, но и большая ответственность. Прежде всего, нужно будет оправдать доверие и усилить работу на территории за счёт первичных отделений. Для этого необходимо наладить между ними взаимодействие. Например, проводить собрания секретарей первичных отделений, которые систематически показывают хорошие результаты, чтобы они общались и учились друг у друга. Возможно, в перспективе мы придумаем что-то вроде учебного центра, который объединит партийцев и станет площадкой для обмена опытом. Стоит обратить внимание и на отстающих коллег в близлежащих территориях.

— «Единая Россия» на вашем участке показала лучший в области результат. Как считаете, чему у вас могут поучиться представители других «первичек»?

— Наверное, сплочённости. У нас все понимают, что выполняют общее дело. Собрания у нас проводятся со стопроцентной явкой. Возникающие проблемы мы стараемся обсуждать.

— А как вы работаете с населением?

— Мы никогда не отказываем в помощи населению и стараемся, чтобы все вопросы, которые к нам поступают, отрабатывались целиком. Так как в большинстве своём члены нашей ячейки — представители бюджетной сферы, местные жители им доверяют. Вопросы поступают самые разные — люди интересуются изменениями законодательства, просят оформить документы, бывает, что приходят с бытовыми вопросами. Сейчас многие структуры переходят на электронный документооборот, и если для крупных городов — это норма, то в глубинке даже не везде есть Интернет. Поэтому для людей важно, чтобы им помогали.

— Какие установки лично для себя, как руководителя «первички», вы вынесли с XVI съезда партии?

— Нужно больше работать с молодёжью. Конечно, она (работа) и сейчас ведётся, но нам есть куда стремиться. В 2011 году я вступила в партию, проработав в составе молодёжной думы, поэтому не понаслышке знаю, как важно давать возможности для развития заинтересованной активной молодёжи.

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