Холманских призвал создавать ТОРы в отстающих моногородах

Общая встреча Игоря Холманских с депутатами Госдумы и сенаторами прошла во второй раз за последние два года. Фото: Алексей Кунилов

Опубликовано в №13 от 25.01.2017

Полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе Игорь Холманских провёл встречу в администрации Президента РФ с депутатами и сенаторами, представляющими округ. В ходе встречи полпред поручил народным избранникам и сенаторам подготовить поправки в федеральный закон «О капитальном ремонте многоквартирных домов» и рассказал, как решать проблемы экономического развития моногородов.

По словам Холманских, на сегодняшний день тема капремонтов — одна из самых злободневных для всего округа.

— Серьёзный вопрос — своевременность и эффективность использования средств и качество ремонта. Все эти безобразия необходимо решительно прекратить, здесь нельзя ограничиваться дисциплинарными или уголовно-правовыми мерами в отношении подрядчиков и заказчиков, назрела необходимость системных решений, которые затронут нормативно-правовую базу и практику осуществления капремонтов, — заявил Холманских, поручив депутатам и сенаторам до 1 июня предложить изменения в федеральные законы по капремонту.

Помимо совершенствования законодательства, полпред считает, что органы власти должны усилить контроль за деятельностью фондов капремонта. В частности, необходимо внедрять в систему общественный контроль.

Ещё одной ключевой темой встречи стали перспективы развития моногородов. По данным, которые привёл Холманских, в округе лишь в 11 из 37 моногородов социально-экономическая ситуация стабильна. В 14 имеются риски ухудшения, а пять находятся в сложном социально-экономическом положении. Одним из вариантов по выведению таких моногородов из кризиса полпред видит в создании там территорий опережающего развития.

— Моногорода должны превратиться в локомотивы экономического развития. Один из способов переломить негативную ситуацию — ТОРы. Нужно научиться использовать этот механизм на практике, — отметил полпред.