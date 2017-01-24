По поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева сейчас разрабатывается программа «Пятилетка развития». Весной она будет вынесена на всенародное обсуждение. Фото: Алексей Кунилов

Опубликовано в №13 от 25.01.2017

Я не идеалист и не скептик. Я – практик, руководитель одного из крупнейших регионов страны, и отвечаю за его благополучие перед уральцами и перед Президентом России.

Что такое благополучие Свердловской области?

У всех своё мнение. Кто-то считает, что прежде всего нужно строить новые дороги, а кто-то – новые школы и больницы. Одни ждут от власти жёсткости и последовательности, другие требуют не мешать бизнесу. У каждого – своя правда.

Моя задача – найти оптимальное решение, позволяющее обеспечить дальнейшее развитие региона, рост благосостояния и качества жизни людей.

Программная статья Евгения Куйвашева «Переломный момент» в печатной версии «Областной газеты»

Для этого нужно советоваться с простыми уральцами, с бизнесменами, руководителями предприятий, депутатами, главами муниципалитетов. Благополучие Свердловской области – задача общая, и работать над её решением мы должны вместе.

А для этого важно понимать, в какой ситуации мы находимся, и видеть перспективы.

Пять лет назад – в мае 2012 года – Владимир Владимирович Путин вверил мне управление Свердловской областью. Своей главной целью я считал сохранение промышленного комплекса Урала и защиту людей. Сейчас, спустя пять лет, можно сказать, что цель в значительной степени достигнута: все эти годы рос выпуск продукции, шла модернизация оборудования, строились новые предприятия, сохранены и приумножены рабочие места, созданы необходимые предпосылки для строительства, роста заработной платы.

Сегодня меня не покидает ощущение, что мы переживаем переломный момент. Это время, когда область находится на перепутье, когда появляются реальные альтернативы траекторий развития. И нам нельзя ошибиться в выборе верной дороги.

19 сентября 2016 года Краснотурьинск первым среди свердловских моногородов получил статус территории опережающего социально-экономического развития (ТОР). В городе создадут более двух тысяч рабочих мест, не связанных с градообразующим предприятием (Богословским алюминиевым заводом – на фото), а резидентам, которые зайдут на территорию ТОРа, будут предоставлены налоговые преференции. Фото: Алексей Кунилов

Уральские перекрёстки

С 1920-х годов Свердловская область пережила пять этапов развития, каждый из которых предполагал сознательный выбор дальнейшего пути.

С 1920-х годов Свердловская область пережила пять этапов развития, каждый из которых предполагал сознательный выбор дальнейшего пути.

3 ноября 1923 года Постановлением ЦИК СССР была образована обширная Уральская область в составе бывших Екатеринбургской, Пермской, Челябинской и Тюменской губерний с населением почти 7 миллионов человек. Именно тогда было принято решение создавать самодостаточный промышленно-аграрный комплекс с центром в нынешней Свердловской области. Идеология этого строительства заложена в разработанном в 1927 году «Генеральном плане хозяйства Урала». При этом руководство страны изначально заложило максимальную экономическую открытость промышленного сердца России – в экспортных стратегиях и транспортных схемах.



С конца 1920-х годов предназначение Уральской области меняется коренным образом. Ревизия «Генерального плана хозяйства Урала» в направлении тотального подчинения целям 1-го пятилетнего плана приводит к постепенному замещению модели «региона для себя» моделью «региона для страны». Административные реформы 1930-х годов свелись к тому, что управление экономикой региона союзный центр взял на себя.



К 1941 году Свердловская область становится всесоюзной базой тяжёлой промышленности и военно-промышленного комплекса. Форсированная индустриализация предыдущих лет сопровождалась широкомасштабной социальной реконструкцией – шла коллективизация деревни, на Урал добровольно и принудительно приехало огромное количество людей из других регионов СССР.



В годы Великой Отечественной войны в результате эвакуации заводов, научных и культурных учреждений и организаций с запада страны потенциал региона вырос многократно.



Средний Урал стал главной военно-промышленной базой страны, ключевым регионом России во всех измерениях: социально-политическом, интеллектуально-научном, технологическом, военно-промышленном и духовно-культурном.

Средний Урал стал главной военно-промышленной базой страны, ключевым регионом России во всех измерениях: социально-политическом, интеллектуально-научном, технологическом, военно-промышленном и духовно-культурном.

С 1945 по 1990 год эти задачи остаются главными для уральцев – Свердловская область становится важнейшим компонентом ядерного щита страны. Одновременно с этим область остаётся третьим по значению промышленным регионом СССР.



Но к 80-м годам ХХ века выявился перекос в развитии – экстенсивное наращивание индустриального потенциала на десятилетия задерживает реконструкцию производственных мощностей, технологическое обновление. Стали всё очевиднее проявляться признаки будущего системного кризиса советской модели индустриального роста. Парадокс – уральские рабочие трудились на промышленных гигантах и делали не просто станки или машины, а целые заводы, и при этом жили в условиях тотального дефицита: чтобы купить колбасы или молока, нужно было отстоять гигантские очереди, а покупка финского пуховика становилась событием вселенского масштаба.



В 1990-е годы экономика Урала испытала сложнейший и драматический переход на рыночную модель. Мы все должны сказать огромное спасибо первому губернатору Свердловской области Эдуарду Эргартовичу Росселю, депутатам и министрам того времени, директорам предприятий, всем, кто трудился в те годы, за то, что наш регион был не просто сохранён, но был заложен фундамент для его будущего роста.

Было сделано главное – сохранены квалифицированные кадры, не потерян темп развития, удержана от полного краха инфраструктура. Скажу больше – была сохранена сила Урала, уральский характер, вера в свои силы.

В условиях обвального спада производства и резкого сужения внутреннего рынка было принято верное решение – создать собственную стратегию выхода из кризиса, основанную на развитии экспортного сектора.

В результате Свердловская область стала открытой миру, в Екатеринбурге появились десятки дипломатических и внешнеторговых представительств. «Подстраховка» сработала – рабочие места удалось сохранить, заработал рынок, поставляя товары для населения, начали складываться крупные корпорации, вытягивающие на себе модернизацию безнадёжно устаревшего оборудования и обеспечивающие заказы для предприятий.

В начале 2000-х мы оказались на новом «перекрёстке». Либеральный экономический курс России 90-х годов, направленный на обеспечение открытости российской экономики внешнему миру и интеграции с западной экономикой, не принёс многим людям ожидаемых результатов. Вера в то, что «рынок» сам решит вопросы занятости и заработка, оказалась утопией. Произошло страшное – бедных становилось всё больше, средний класс оказался немногочисленным, произошло дикое расслоение общества. Страна буквально выстрадала решение перейти от «модели потребления» к «модели экономического роста» с опорой на собственные силы и на основе планирования экономики и жизни в целом. Порядок и закон вернулись в Россию.

Вопрос выбора стратегии достаточно сложный. Я прекрасно помню споры пятилетней давности о выборе пути развития. Ясно, что в основе всегда лежит экономика, деньги, которые нужно заработать, прежде чем делить. Если упрощённо, то в нынешних условиях есть две дороги.

Первый путь: максимальное сокращение издержек – от административных и социальных до производственных. Тогда получается, что наш хозяйственный комплекс имеет малые расходы и относительно высокие доходы, низкую себестоимость продукции.

Второй путь: регион сосредотачивается на производстве продукции, имеющей большой спрос на внешнем и внутреннем рынках по наивысшей цене.

Пять лет назад Свердловская область выбрала комбинацию этих стратегий. Прежде всего мы отказались от экономии на социальных затратах. Сегодня 71 процент бюджета области идёт на медицину, образование, культуру, социальную политику. Значительные средства выделяются на обеспечение развития территорий региона. В последние пять лет мы строили дороги, детские сады, школы, социальные учреждения, новое жильё такими темпами и объёмами, каких уральцы не видели лет тридцать.

С другой стороны, все эти годы мы работали над поддержкой промышленности, существенно вкладывались в инфраструктуру области.

Во многом эти пять лет были продолжением той модели развития Свердловской области, которая была сформирована командами Эдуарда Эргартовича Росселя и Александра Сергеевича Мишарина. По сути – это реализация «Схемы размещения производительных сил Свердловской области» конца 90-х годов с небольшими корректировками, обу­словленными политическими и внешнеэкономическими факторами.

Главным было – выжить, сохранить производство, не растерять кадры, не выпасть из числа крепких, устойчивых регионов.

Переломность сегодняшнего момента состоит в том, что созданы предпосылки для качественного рывка в развитии Свердловской области.

Экономика региона доказала, что она способна выдержать любые конъюнктурные стрессы, создана необходимая инфраструктура, есть энергетические и кадровые ресурсы. Что принципиально важно – впервые за двадцать лет в области обеспечена политическая стабильность. Таких условий, благоприятных для развития Свердловской области, не было с начала 90-х годов.

В то же время отчётливо выявились проблемы, связанные прежде всего с недостатком «денег развития» – и в промышленной сфере, и в частной жизни простых людей.

Нас не устраивает положение Урала в десятке российских лидеров. Пора возвращаться в тройку лидеров России – Москва, Санкт-Петербург, Свердловская область.

Только так мы можем добиться кардинального изменения ситуации. Деньги с неба не упадут, как манна небесная. Мы их обязаны заработать. Это задача будущей «Пятилетки развития». Об этом и поговорим подробнее.

В начале марта прошлого года глава региона лично приехал в Реж для разрешения конфликтной ситуации, вызванной неработоспособностью местной думы. Этой же весной система власти в городе была восстановлена: новый созыв думы и назначенный ею глава Владимир Шлегель начали воплощать в жизнь комплексную программу развития муниципалитета, разработанную по инициативе Евгения Куйвашева. Фото: Алексей Кунилов

Проблемы знаем, они будут преодолены

Не раз доводилось слышать от некоторых политиков, что власть склонна лакировать действительность. Ответственно могу сказать – это не так.

Да, говоря о развитии региона, мы делаем акцент на жилищном строительстве, работе с крупными предприятиями, продвижении области вне России и на многих других позитивных факторах. Но при этом мы не упускаем из виду существующие проблемы и вызовы.

Поэтому я и ставлю задачу о разработке «Пятилетки развития», чтобы, объединив возможности регионального и местных бюджетов, совместными усилиями решать проблемы развития территорий.

Понимаете, для сохранения ситуации в существующем виде бюджетов Свердловской области и муниципалитетов достаточно. Но мы с вами должны стремиться к большему – к динамичному, целенаправленному развитию всех территорий региона.

Порой мне, как губернатору Свердловской области, хотелось бы иметь больше полномочий для решения насущных проблем уральцев. Прежде всего речь идёт о воздействии на нерадивых собственников предприятий или слабых руководителей муниципалитетов. Но мы находим способы влиять на ситуацию. Приведу в качестве примера Реж, где мне пришлось лично вмешаться в конфликт, который раздирал муниципалитет. В результате у города появился новый глава, новый состав думы и, что самое главное, новая программа развития Режа.

И впредь я намерен реагировать так же, а может, и более жёстко, если увижу некачественную работу муниципальных руководителей. Помощниками в этой работе считаю председателей и депутатов местных дум.

Контроль над работой муниципалитетов будет усилен. У меня есть такое право. Ведь зачастую жители городов и сёл делают вывод о работе губернатора по тому, убран ли двор после снегопада.

Моя работа – следить за тем, чтобы не только область развивалась в целом, но и не был забыт ни один самый малый населённый пункт. И важнейшим следствием будущей «Пятилетки развития» будет наличие у каждого города и села соответствующей программы развития, обсуждённой с жителями.

Говоря о проблемах, я не случайно начал с качества жизни в населённых пунктах, с благоустройства наших городов и сёл. Жители крупных городов – таких как Екатеринбург и Нижний Тагил, отмечают, что ситуация меняется к лучшему. Не такими темпами, как хотелось бы, но прогресс налицо.

Проблема в том, что есть малые города, где в результате перехода с планового хозяйства на рыночные рельсы закрылись или серьёзно ослабли градообразующие предприятия, от работы которых прямо зависит благополучие жителей. А если еле-еле перебивается завод-кормилец, кому интересны новости, что где-то по соседству успешно развиваются крупные холдинги?

Людей волнует их населённый пункт, их когда-то процветавшее предприятие. «Пятилетка развития» и программы развития малых городов включают в себя не только строительство новых и модернизацию работающих заводов, но и возрождение угасших уральских предприятий. Равно как и введение в сево­оборот пустующих сельскохозяйственных земель, запуск простаивающих сельскохозяйственных организаций. Это наш «золотой резерв», который пора запускать в дело.

У нас есть примеры роста малых городов – таких как Верхняя Пышма, Карпинск или Берёзовский. Почему там ситуация позитивна? Потому что там работают крупные холдинги, такие как УГМК, приход которых в муниципалитет означает возрождение экономической жизни. А кроме того, там главы городов умеют работать с бизнесом, с инвесторами, создают порядок и уют на территории.

Именно поэтому мы придаём такое большое значение соглашениям с УГМК, ТМК, РМК, ЕВРАЗ-Холдингом, «Реновой», РЖД, Росатомом и другими крупными объединениями.

Именно поэтому я считаю необходимым постоянно встречаться с главами муниципалитетов. По той же причине большое внимание мы уделяем обучению муниципальных руководителей, чему служит и «школа мэров», и ежеквартальные совещания-семинары с главами городов и сёл Свердловской области.

Командная работа всей системы управления – важнейшая часть «Пятилетки развития», поднять которую мы сможем только вместе. Не может быть экономики вообще, экономика всегда конкретна – это результат работы конкретных людей – капитанов производств, глав, лидеров общественного мнения, предпринимателей.

Среди проблем, носящих системный характер, я бы выделил снижение реальных доходов населения. Причин падения доходов несколько – не все они зависят от региона. Но без роста потребления не будет роста малого и среднего бизнеса, сферы услуг, производства продуктов питания и много чего другого, что вовлечено в денежный круго­оборот. Люди начинают экономить, соответственно, меньше тратить. Это ведёт к снижению оборотных средств, к снижению поступлений в бюджеты всех уровней. В результате вынужденно замораживаются зарплаты. Круг замыкается. Наша задача – разорвать этот порочный круг, возобновить рост потребления в Свердловской области.

Среди первоочередных задач я бы выделил и улучшение системы здравоохранения. Да, мы вложили огромные средства в лечебные учреждения, поднимаем зарплаты медперсонала. Свердловская область тратит ежегодно около 60 миллиардов рублей на содержание системы здравоохранения. Это большие деньги. В области делаются операции мирового уровня, есть уникальные медицинские учреждения, прекрасные перинатальные центры.

Среди первоочередных задач я бы выделил и улучшение системы здравоохранения. Да, мы вложили огромные средства в лечебные учреждения, поднимаем зарплаты медперсонала. Свердловская область тратит ежегодно около 60 миллиардов рублей на содержание системы здравоохранения. Это большие деньги. В области делаются операции мирового уровня, есть уникальные медицинские учреждения, прекрасные перинатальные центры.

Но люди оценивают состояние дел в здравоохранении не только по возможности сделать операцию по шунтированию сердца на Урале, но и по очередям в поликлинике и по цене лекарств. Наша важнейшая задача – организация качественной, доступной и эффективной работы медицины «первой линии», то есть всего поликлинического звена. Для этого нужны кадры, помещения, оборудование, деньги.



Уральцы чётко осознают простую логику жизни: будут предприятия и инвестиции – будут рабочие места. Будут рабочие места – будут доходы у населения, у бизнеса и деньги в бюджете. Будут деньги в бюджете – будут решены вопросы социальной политики и развития инфраструктуры области. В свою очередь, развитая и благополучная в социальном и экономическом смысле область будет привлекать дополнительные инвестиции и квалифицированные кадры.



Достойный уровень жизни населения области – это ключевая стратегическая задача губернатора. У меня нет сомнений, что у нас всё получится. По одной простой причине – того хотят люди. Люди хотят не просто стабильности, а уверенности в завтрашнем дне. Люди готовы и хотят зарабатывать деньги, строить дома, расти в профессиональном плане.

Часто мне задают вопрос: почему нам так мало помогает финансовыми средствами федеральный центр? Это неправильная формулировка.

Нельзя мерить помощь региону только выделением средств на дороги или на капремонт жилья – а всё это есть! Кроме того, значительные финансовые вливания, прямо влияющие на экономику региона, идут по части отраслевых заказов, например в военно-промышленной сфере. Напомню, что машиностроение – вторая по объёму после металлургии отрасль промышленности Свердловской области. Существенная часть уральского машиностроения – это оборонка. Уральцы благодарны Президенту России Владимиру Владимировичу Путину, председателю Правительства России Дмитрию Анатольевичу Медведеву и другим федеральным руководителям, депутатам Госдумы за активное включение Свердловской области в федеральные программы.

Вчера я встречался с Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Мы обсуждали важнейшие вопросы социально-экономического развития региона. Я ещё раз убедился, какое большое значение Президент придаёт Уралу, укреплению его потенциала в развитии страны.

Мы можем и обязаны добиваться большего. И я бы поставил такой вопрос – делаем ли мы всё для того, чтобы федеральный центр увидел в Свердловской области перспективную территорию развития, точку роста?

У нас есть хороший задел для привлечения международных инвесторов и опыт в создании федеральных площадок в виде Иннопрома, Международной выставки вооружения, Ельцин Центра. Таких объектов в области должно появиться на порядок больше. И это ещё одна важная задача для «Пятилетки развития». В лидирующую тройку регионов России не войти без активного участия в общероссийской жизни.

Часть существующих проблем я перечислил. Есть и другие. Я согласен с тем, что людей пугает неподъёмное по стоимости жильё, низкое качество услуг ЖКХ, проблемы с экологией. И всегда ключом к решению каждой конкретной проблемы является наличие необходимых средств. Ведь и жильё представляется чрезмерно дорогим только лишь потому, что на зарплату большинства уральцев ипотечного кредита не возьмёшь. Разве из этого следует, что мы должны отказываться от новой квартиры? Нет, из этого следует, что мы должны зарабатывать достойно.

В июле прошлого года Екатеринбург впервые принял ыставке, прошедшей одновременно с Иннопромом, было представлено порядка 250 российских и китайских предприятий. Было подписано 24 соглашения на сумму более 54 миллиардов рублей. Выставку посетило 48 тысяч человек, в том числе российский вице-премьер Дмитрий Рогозин. Фото: Алексей Кунилов

«Пятилетка развития»

План развития Свердловской области на предстоящие пять лет, программа «Пятилетки развития», уже готовится по моему поручению. К работе приступили осенью прошлого года. Группа разработчиков, в которую входят и наши областные специалисты, и российские учёные, получила задание представить проект программы к апрелю этого года, после чего мы его обсудим с жителями области. Народ у нас опытный, умудрённый жизнью, и я не сомневаюсь, что будут высказаны дельные предложения, замечания, дополнения к проекту программы. Это будет действительно всенародное обсуждение наших планов, в результате чего программа получит статус народной. Каждому найдётся место в общей работе на благо родного Урала.

Программа «Пятилетка развития» будет базироваться на приоритетных направлениях. Как федеральных, а их сегодня одиннадцать, так и региональных. Именно проектный подход позволяет сконцентрировать ресурсы на ключевых направлениях развития экономики и социальной сферы. В своё время крупнейшими прорывными проектами в стране были «Целина», «Атомное оружие», «Человек в космосе» и другие. Конечно, и реализация проектов требует полной самоотдачи. Здесь нет места некомпетентности, волоките, административным барьерам, бумаготворчеству. Приоритетом является результат, а не процесс его достижения. В реализации любых проектов и начинаний от всех буду жёстко требовать именно такого подхода.

И людей, в том числе управленцев, готовых так работать, у нас достаточно.

Основные направления действий по реализации «Пятилетки развития» будут детализированы в Плане мероприятий с указанием ответственных исполнителей и ожидаемых результатов. На основе этого Плана будут внесены изменения в существующую нормативную базу и муниципальные акты. При необходимости будут разработаны новые государственные программы Свердловской области.

Раз в год государственная власть Свердловской области будет актуализировать План мероприятий и государственные программы. Раз в пять лет – корректировать или обновлять набор стратегических документов на основе анализа причин и факторов, действие которых привело к расхождению с планируемыми показателями.

Так будет организовано управление. Ещё раз повторю, наша задача: вхождение Свердловской области в тройку регионов – лидеров России.

Вся эта деятельность невозможна без одной важной составляющей – доверия. Нам всем нужно больше доверять и помогать друг другу. Власть знает, что нужно предпринять для достижения успеха, но только объединение усилий всех жителей Свердловской обеспечит необходимый результат.

18 сентября 2016 года – в единый день голосования – в Свердловской области прошли выборы в региональное Заксобрание. «Единая Россия», список которой возглавлял губернатор Евгений Куйвашев, получила в областном парламенте 36 депутатских мандатов из 50. Фото: Александр Зайцев

Векторы развития Урала

Зададимся вопросом – должен ли Урал развиваться по принципу самодостаточности, или он должен включать в орбиту своего развития другие регионы России?

В ответе кроется фундаментальная основа нашего оптимизма.

Северные регионы России являются естественной сырьевой базой нашей промышленности и рынком сбыта продукции. Зона нашего интереса в северном направлении: нефтяные месторождения севера Республики Коми, пришельфовые месторождения Архангельской области, нефтегазовые месторождения Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, угли Печорского угольного бассейна, месторождения бокситов, марганцевых, хромитовых и титановых руд Республики Коми.

Целенаправленное форсирование межрегиональной кооперации Свердловской области с Республикой Коми, Ханты-Мансийским и Ямало-Ненецким автономными округами уже в ближайшей перспективе способно создать предпосылки для крупноинтегрированного развития.

Не менее перспективно активное включение в экономические процессы южных и восточных аграрных районов Зауралья – от Шадринска и Кургана до Тюмени и Ишима – которые способны укрепить продовольственную безопасность Свердловской области.

Мы, безусловно, будем наращивать межрегиональные экономические связи. Лидирующая роль Свердловской области в этой деятельности предопределена всей историей нашего края, базовыми производственными и жизненными решениями последнего столетия.

Поворотный момент в развитии Свердловской области может состояться при следующих условиях: если мы усилим созданные предыдущими поколениями достижения в развитии индустриальной базы и существующие резервы сырьевых запасов, разовьём наукоёмкие предприятия машиностроительного комплекса, полностью обеспечим потребности региона в топливно-энергетических мощностях, ликвидируем разрыв в состоянии отдельных территорий, откажемся от неоправданных ожиданий от интеграции с западной экономикой и выиграем конкуренцию с другими сильными регионами страны.

Для этого у нас есть все необходимые возможности. Судите сами.

Минерально-сырьевая база Свердловской области обеспечивает значительную часть добычи в России ванадия, бокситов, хризотил-асбеста, железных руд, огне­упорных глин. Значительны запасы никелевых руд, драгоценных металлов, горнохимического сырья, нерудного сырья для металлургии, камнесамоцветного сырья, минеральных и пресных подземных вод, практически неограниченны запасы строительных материалов. Имеются месторождения каменных и бурых углей, хромитов, марганца, а также определённые перспективы выявления месторождений нефти и газа.

Государственным балансом запасов полезных ископаемых на территории области учтено около 1 700 месторождений полезных ископаемых, из них разрабатываются около 200. Таким образом, резерв природно-сырьевых ресурсов ещё далеко не исчерпан.

Большинство предприятий горнодобывающего производства входит в состав крупнейших мировых металлургических вертикально интегрированных холдингов, включая ЕВРАЗ Груп, РУСАЛ, УГМК.

Металлургические предприятия Свердловской области занимают значительный сектор в общем объёме российского производства. Доля в общероссийском производстве для предприятий чёрной металлургии составляет: чугун – 10,5 процента, сталь – 12,5 процента, прокат чёрных металлов – 11,7 процента, выпуск труб – 23,3 процента, трансформаторная сталь – 40,0 процента. Предприятия цветной металлургии достигли следующих показателей в доле общероссийских поставок продукции: глинозём – 60,7 процента, черновая медь – 33,3 процента, титановые сплавы – 100,0 процента.

Машиностроительный комплекс Свердловской области насчитывает в своём составе более 3,5 тысячи организаций, в том числе 40 предприятий оборонно-промышленного комплекса, где разрабатывается и выпускается широчайший спектр вооружения и военной техники для Сухопутных войск, ВМФ, ВВС и Космических войск.

Внутреннее энергетическое потребление региона полностью удовлетворяется за счёт собственных источников электроэнергии.

Основные принципы региональной экономической и социальной систем Свердловской области на ближайшие пять лет и далее: устойчивое развитие, баланс интересов, самодостаточность, сопротивляемость к внешним воздействиям.

Компания УГМК активно участвует в реализации значимых проектов на территории Свердловской области. Например, 26 июля 2016 года в Ревде на Среднеуральском медеплавильном заводе (входит в УГМК) ввели в эксплуатацию новую кислородную станцию, которая обеспечит бесперебойность работы основных плавильных агрегатов предприятия (на фото — Евгений Куйвашев и гендиректор УГМК Андрей Козицын на открытии объекта). Инвестиции в проект составили 780 млн рублей. Фото: Александр Исаков

Регион – лидер инновационного уклада

Один из важнейших тезисов «Пятилетки развития» – рост частной инициативы, укрепление позиций коммерческого сектора. Это увеличит число рабочих мест, поможет уральцам стать конкурентоспособными на рынке труда – за счёт вложений в обучение, участия в программах повышения квалификации и подготовки профессио­налов для динамично развивающихся отраслей промышленности. Мы планируем, что число субъектов малого и среднего предпринимательства вырастет более чем в полтора раза, при росте среднесписочной численности работников до 40 процентов в общей численности занятого населения.

Задача «Пятилетки развития» и дальнейшей нашей работы в перспективе до 2030 года – поддержать зарождающуюся инновационную экономику, создать новые высокоскоростные линии телекоммуникаций, сделать инвестиции в транспортную инфраструктуру.

Свердловская область в ближайшие пять лет осуществит самую амбициозную в России программу по созданию доступного жилья и социальной инфраструктуры, укрепит свои позиции как крупнейший транспортный узел Евразии.

Третий год подряд Средний Урал бьёт советский рекорд по строительству жилья. По итогам прошлого года в регионе вновь ввели более двух миллионов жилых квадратных метров.

Увеличение уровня обеспеченности жильём составит 32,6 кв. м/чел. (+24, 6 процента к уровню 2015 года); доля семей, имеющих возможность приобрести жильё, вырастет до 60 процентов.

Мы планируем, что за ближайшие пять лет численность населения региона вырастет на 3,4 процента и составит около 4,5 миллиона человек. Благодаря тому, что все жители Свердловской области будут иметь полноценный и своевременный доступ к стационарной, амбулаторно-клинической и скорой помощи, на треть уменьшится детская и материнская смертность, увеличится продолжительность жизни с 69,8 года до 77,5 лет (+11 процентов к уровню 2015 года).

В целом, наш прорывной ориентир к 2030 году – обеспечить рост производительности труда в 2,6 раза. Наряду с уменьшением уровня безработицы это обеспечит увеличение валового регионального продукта до 4,2 триллиона рублей; увеличение оборота розничной торговли до 2,1 триллиона рублей и увеличение объёма инвестиций в основной капитал более чем в 16 раз.

Работая над обеспечением продовольственной безопасности, мы делаем акцент на выращивании продукции с применением технологий защищённого грунта, строительстве современных овощехранилищ, дальнейшем развитии молочного животноводства.

С 2009 года в Свердловской области непрерывно растёт производство молока. Реализация молока – главная статья дохода наших аграриев. По валовому его производству, а также по молочной продуктивности коров Свердловская область входит в десятку лучших субъектов Российской Федерации. В регионе постоянно строятся новые и реконструируются старые фермы. В 2016 году построен или модернизирован 21 объект молочного животноводства на 3800 ското-мест. Благодаря этой работе почти треть коров в крупных хозяйствах региона содержатся в новых или отремонтированных корпусах, где внедрены самые передовые технологии. Фото: Алексей Кунилов

Экологически сбалансированный регион

Накапливающиеся отходы производства и потребления являются в нашем регионе одним из наиболее серьёзных экологических вызовов.

Сейчас Свердловская область занимает четвёртое место в стране по объёму образования отходов.

Развитие возобновляемых источников энергии, рост инвестиций в разработку экологически эффективных технологий, внедрение мер экономического стимулирования сокращения выбросов, сбросов, современные механизмы утилизации отходов создадут условия для экологического баланса региона.

Меры «Пятилетки развития» направлены на снижение объёмов выбросов загрязняющих веществ в атмо­сферу от стационарных источников до 920 тысяч тонн (-8 процентов к уровню 2015 года), уменьшение объёма накопленных отходов производства до 7,5 миллиарда тонн (-17 процентов к уровню 2015 года), увеличение доли площадей особо охраняемых природных территорий до 8,24 процента в общей площади территории региона.

Я поставил задачу депутатам Государственной Думы России от Свердловской области – добиться изменений в федеральное законодательство, которое регулирует переработку техногенных отходов. У нас за три столетия промышленной деятельности накопились миллиарды тонн техногенных отвалов, переработка которых позволяет не только создать тысячи рабочих мест – по сути дела, новую отрасль, но и серьёзно изменить экологическую ситуацию в регионе.

В августе в рамках выполнения майских указов Владимира Путина в Академическом районе Екатеринбурга открылась первая очередь школы № 23. Это первый объект в рамках федеральной целевой программы по строительству новых школ и одно из самых больших и современных общеобразовательных учреждений в России. Школа приняла первую тысячу учеников, ещё 875 примет вторая очередь школы, которая сейчас строится. Фото: Алексей Кунилов

Доброе слово

Впереди много работы. Весной будем обсуждать проект программы «Пятилетки развития». Я убеждён, что верное планирование и точно расставленные приоритеты приведут Свердловскую область к успеху. Урал достоин быть лидирующим регионом России.

Что ещё нужно? Позитивный настрой, доброе слово, единство общества. И, конечно, вера.

На днях, по многолетней традиции, я вместе с членами своей команды окунулся в крещенской купели – в студёной уральской воде. Верю, что это придаёт силы не только на весь год, но и на всю жизнь.

Владыка Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл благословил нас на добрые дела. Благословил всех уральцев на свершения и успех. Спасибо ему за это!

Мы задумали «Пятилетку развития» как комплексную, сильную и понятную людям программу роста, способную вдохновить уральцев, объединить всех благой и жизнеутверждающей целью – сделать Свердловскую область одним из самых богатых, преуспевающих, успешных регионов России, поднять качество жизни уральцев на достойный уровень.

Уверен, что у нас всё получится!