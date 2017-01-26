«Фактически это предвыборная статья губернатора на ближайшие пять лет»

Лидер свердловских «единороссов» Виктор Шептий: «Прочитал программную статью Губернатора "Переломный момент". Информация, аналитика, амбициозные планы. Интересно». Фото: личная страница Виктора Шептия

Сюжет По следам программной статьи губернатора

Политологи, общественные деятели и депутаты оценивают программную статью Евгения Куйвашева.

Опубликовано в №14 от 26.01.2017

Вчера, 25 января, в «ОГ» была опубликована пятая программная статья свердловского губернатора Евгения Куйвашева«Переломный момент», в которой он анонсировал подготовку новой программы социально-экономического развития области «Пятилетка развития». Мы попросили представителей из разных сфер рассказать, какие тезисы главы региона показались им наиболее близкими и важными.

Вадим Дубичев, первый заместитель руководителя администрации губернатора Свердловской области:

— Я хочу подчеркнуть то, что в статье губернатора отсутствует политическая часть. Понятно, почему это произошло. Кандидаты от других политических партий вольны в своём выборе, а Евгений Куйвашев является членом команды Президента России Владимира Путина. Евгений Куйвашев, отвечая на вопросы о грядущих губернаторских выборах, неоднократно говорил, что его участие в предстоящей избирательной кампании зависит от решения главы государства. Однако, на мой взгляд, у Евгения Куйвашева есть все условия для получения одобрения Президента России.

Александр Петров, депутат Государственной думы, член комитета ГД по охране здоровья:

— Фактически это предвыборная статья губернатора. Он говорит о пятилетней программе развития, потому что срок работы губернатора как раз пять лет. Естественно, это правильно — рассказать людям, в каком направлении будет развиваться область. Тем более у него наверняка будет второй срок.

В статье губернатор открыто приглашает в свою команду новых людей, которые разделяют его идеологию, его видение развития региона. Лично я буду участвовать в разработке проектов по здравоохранению. Глава региона в статье как раз задал тренд на развитие фармацевтической промышленности на Урале. Уверен, что у нас будут развиваться 3D-технологии, микробиология, биотехнологии. Уже сегодня в лабораториях Уральского медицинского университета, Уральского федерального университета по этим направлениям показывают блестящие результаты. Это те драйверы, которые зададут новые вехи развития здравоохранения.

Александр Косинцев, заместитель генерального директора машиностроительного завода им. М.И. Калинина (ЗиК):

— Предприятия восприняли новую программную статью свердловского губернатора как манифест, который должен обеспечить баланс взаимоотношений предприятий и государства. В статье губернатор справедливо уделяет большое внимание развитию промышленного потенциала. Перед ОПК сегодня стоит новая задача — увеличение выпуска гражданской продукции. Сегодня доля такой продукции на оборонных предприятиях составляет всего около 10 процентов (на ЗиКе — около двух). Вечно это продолжаться не может. Об этом говорит Президент страны, об этом же в своей статье говорит губернатор. Это важнейшая задача. Здесь будет очень важна поддержка государства и региона в направлении научных исследований, инноваций. Эта поддержка должна вылиться в предложения по выпуску конкретной продукции.

Вторая важная тема статьи — межрегиональные и межпроизводственные кооперации. В советский период они присутствовали. Затем, в условиях бесшабашного рынка, были потеряны. Сегодня в условиях санкций кооперации вновь начинают выстраиваться. Но эту работу нужно сделать системной. Губернатор тоже об этом говорит. Кооперации дадут предприятиям возможность получать новые заказы, создавать новые рабочие места. А это значит, что отчисление налогов в региональный бюджет увеличится.

Андрей Мисюра, генеральный директор НПО автоматики:

— Глава Свердловской области сделал ставку на самые важные составляющие развития: проектный подход и планирование, командная работа, помощь со стороны федерального центра, обеспечение роста производительности труда в реальном секторе экономики. Именно эти тезисы в перспективе могут стать основой для разработки среднесрочной программы индустриального развития Свердловской области. Стратегией сегодня мы уже не отделаемся. В условиях «перелома», обозначенного губернатором, наш регион может смело претендовать на полноценную программу промышленного развития, в которой основу составят традиционные металлургия и машиностроение, а также наукоёмкие и высокотехнологичные производства.

Владимир Машков, глава Новоуральского ГО:

— Успел оперативно познакомиться со статьей прямо перед заседанием думы. Отметил для себя следующее. Во-первых, губернатор оценил все пять этапов развития области с 20-х годов, обозначив позитивные моменты работы за эти годы, в том числе отметив работу своих предшественников — Эдуарда Росселя и Александра Мишарина. Сегодня мы находимся на новом этапе развития, и предстоящая пятилетка должна стать знаковой для Урала. Для меня показательно, что много внимания в статье уделено работе с муниципалитетами, отмечены позитивные моменты в их развитии и важность работы с такими крупными корпорациями, как «Росатом». В конце публикации обозначены конкретные векторы развития в промышленной сфере, в сельском хозяйстве, причём ставка делается на инновации. В ближайшее время обсужу статью со специалистами нашей администрации и на совете глав более детально: там и примем решения, как работать по задачам, поставленным в ней.

Александр Ханин, начальник управления по взаимодей-ствию с органами власти и общественными организациями Первоуральского новотрубного завода:

— Губернатор высказал неожиданные и смелые предложения, отражающие потребности промышленных предприятий в долгосрочном планировании, в появлении научных разработок, в наполнении рынка труда молодыми квалифицированными рабочими кадрами, в ликвидации накопленных техногенных отвалов. Пятилетний план позволит планировать именно развитие, а не выживание.