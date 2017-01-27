Председатель думы начнёт работать за деньги

Планируется, что оклад председателя думы Валерия Боярских составит около 20 тысяч рублей. Неизвестный фотограф

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Опубликовано в №15 от 27.01.2017

Председатель думы Заречного Валерий Боярских станет первым руководителем этого городского парламента, работающим за зарплату.

Прежде городской парламент возглавляли руководители крупных предприятий, для которых работа в думе была скорее общественной деятельностью. Позже, когда Заречный стал «двуглавым», главы городов по совместительству являлись и председателями думы, и за эту работу отдельной зарплаты не получали. С сентября прошлого года, когда была избрана новая городская дума, народные избранники запустили процедуру изменений в городской устав, которые как раз и касались возможности установить зарплату председателю. Несмотря на то, что по итогам публичных слушаний большинство горожан высказались против такой постановки вопроса, на внеочередном заседании думы 8 декабря народные избранники внесли изменения в городской устав. А уже на ближайшем заседании думы планируется утвердить Положение об оплате труда председателя думы ГО Заречный, а также принять решение о его денежном содержании.