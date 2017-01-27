5 лет назад на Среднем Урале появилось представительство Никарагуа

Почётным консулом Никарагуа в Екатеринбурге все пять лет является директор Уральской металлургической компании «Соболь» Сергей Константинопольский. Фото: Станислав Савин

Сюжет Этот день в истории области

"ОГ" рассказывает о событиях, произошедших в этот день на территории Среднего Урала или с участием наших земляков

Опубликовано в №15 от 27.01.2017

27 января в 2012 году в Екатеринбурге открылось почётное консульство Никарагуа.

Республика Никарагуа — самое крупное государство Центральной Америки. Расположено между двумя океанами — Тихим и Атлантическим. По территории оно на треть меньше Свердловской области (129 тыс. кв. км против 194 тыс. кв. км), а по населению — на треть больше (6 млн. против 4,3 млн).

Взаимный оборот торговли Среднего Урала и Никарагуа всегда был весьма скромен. После появления в Екатеринбурге почётного консульства объёмы в 2015 году выросли вдвое, но в абсолютных цифрах они по-прежнему остаются небольшими. Согласно справке областного министерства международных и внешнеэкономических связей, Никарагуа сейчас не входит даже в сотню крупнейших торговых партнёров региона. Область экспортирует в основном неорганические химические продукты, а импортирует — табачные изделия (в незначительных количествах).

Никарагуа стала восьмой страной, которая обзавелась своим почётным консульством в столице УрФО. Впоследствии это сделали ещё четыре государства.