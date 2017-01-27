5 лет назад на Среднем Урале появилось представительство Никарагуа

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Этот день в истории области
"ОГ" рассказывает о событиях, произошедших в этот день на территории Среднего Урала или с участием наших земляков
- Опубликовано в №15 от 27.01.2017
27 января в 2012 году в Екатеринбурге открылось почётное консульство Никарагуа.
Республика Никарагуа — самое крупное государство Центральной Америки. Расположено между двумя океанами — Тихим и Атлантическим. По территории оно на треть меньше Свердловской области (129 тыс. кв. км против 194 тыс. кв. км), а по населению — на треть больше (6 млн. против 4,3 млн).
Взаимный оборот торговли Среднего Урала и Никарагуа всегда был весьма скромен. После появления в Екатеринбурге почётного консульства объёмы в 2015 году выросли вдвое, но в абсолютных цифрах они по-прежнему остаются небольшими. Согласно справке областного министерства международных и внешнеэкономических связей, Никарагуа сейчас не входит даже в сотню крупнейших торговых партнёров региона. Область экспортирует в основном неорганические химические продукты, а импортирует — табачные изделия (в незначительных количествах).
Никарагуа стала восьмой страной, которая обзавелась своим почётным консульством в столице УрФО. Впоследствии это сделали ещё четыре государства.
Кстати
Почётный (нештатный) консул не состоит на дипломатической службе представляемого государства и не получает жалованья. Он подчиняется Генеральному консулу или Чрезвычайному и Полномочному Послу. Должность почётного консула — добровольная, главным условием назначения является личное желание гражданина, а также его заслуги в развитии отношений с государством, которое он намерен представлять. Тем не менее у почётного консула есть некоторые привилегии — красные дипломатические номера автомобиля и частичный иммунитет.