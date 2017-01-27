У председателей дум отнимут решающий голос

Председатель думы Каменска-Уральского Валерий Пермяков (в центре) отметил, что за его 12-летнюю практику работы ни разу депутаты местной думы не голосовали поровну. Фото: Алексей Кунилов

Опубликовано в №16 от 28.01.2017

В Законодательное собрание Свердловской области группа депутатов-единороссов внесла законопроект, лишающий председателей местных дум права решающего голоса. Комитет ЗакСО по региональной политике и развитию местного самоуправления рассмотрит инициативу на первом в этом году заседании 8 февраля.

Согласно законопроекту, права решающего голоса также лишатся и главы муниципалитетов, которые исполняют полномочия председателей местных дум. Право решающего голоса применяется, если, например, на заседание явилось 12 человек, шесть проголосовали «за», шесть — «против», в таком случае председатель имеет право проголосовать ещё раз. Авторами законопроекта выступили члены комитета областного Заксобрания по региональной политике Михаил Ершов, Владимир Анисимов, Анатолий Сухов и лидер фракции «Единая Россия» Елена Чечунова.

— Мы лишь приводим региональное законодательство в соответствие с федеральным, — пояснил «ОГ» председатель комитета по региональной политике Михаил Ершов. — Норму о «праве решающего голоса» из документов на федеральном уровне исключили. Думаю, это было сделано, чтобы уравнять всех депутатов местных дум. Глава комитета также отметил, что не припомнит случаев, когда председатели бы пользовались правом решающего голоса. Это же подтверждают в муниципальных думах.

— Я работаю на посту председателя думы уже три созыва, и ни разу правом решающего голоса не воспользовался. Нам с депутатами как-то всегда удавалось договориться, — отметил в разговоре с «ОГ» председатель думы Туринского ГО Николай Герасимов.

— По законодательству председатель думы — такой же депутат, только с дополнительной нагрузкой. Было бы подозрительно, если бы председатели постоянно пользовались таким правом. Если такое случается — значит, до депутатов была некачественно доведена информация, — пояснил председатель думы Каменска-Уральского Валерий Пермяков.

Кроме того, как объяснил Михаил Ершов, органы местного самоуправления могут сами прописать во внутренних документах, каким способом урегулировать спорные моменты. Например, вопрос можно отправить на доработку.