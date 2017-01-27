Главные встречи

Личных встреч с губернатором у глав муниципалитетов Свердловской области станет больше. Фото: Департамент информполитики

Опубликовано в №16 от 28.01.2017

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев в пятницу провёл уже вторую за последние две недели встречу с главами муниципальных образований. На этот раз перед главой региона о социально-экономическом положении своих территорий отчитались мэры Первоуральска, Ивделя, Волчанска, Кушвы и Невьянска.

Личных встреч с губернатором у глав станет больше. Фото: Александр Зайцев

Напомним, на прошлой неделе (номер «ОГ» от 21.01.2017) губернатор встретился с руководителями Тавды, Ирбита, Алапаевска и Белоярского городского округа. По информации «ОГ», теперь Евгений Куйвашев будет выслушивать личные отчёты от свердловских глав и давать им свежие поручения не реже двух-трёх раз в год. Во многом такие меры предпринимаются, чтобы «усилить контроль над работой муниципалитетов». О том, что такая необходимость назрела, губернатор сообщил в своей новой программной статье «Переломный момент», опубликованной в «ОГ» 25 января.

Во время очередной встречи все главы заверили губернатора в полном исполнении всех социальных обязательств перед населением.

— Я доложил о росте экономических показателей наших крупнейших предприятий. Также мы говорили о перспективе строительства в Волчанске музейно-библиотечного центра со школой искусств. Проектно-сметная документация с прохождением госэкспертизы у нас готова, поэтому сроки начала строительства зависят от выделения средств. Считаю, что такие встречи нужны, чтобы понимать, в каком направлении двигаться дальше, — рассказал о содержании встречи глава Волчанского ГО Александр Вервейн.

Глава Ивдельского ГО Пётр Соколюк доложил, что в 2016 году муниципалитет потратил 19,5 миллиона рублей на проведение капитальных ремонтов школ и детских садов — раньше на эти цели выделялось всего по 6–7 миллионов рублей. Кроме того, в 2017 году планируется потратить 40 миллионов на подключение к газу 250 частных жилых домов.

— Озвучил Евгению Владимировичу два вопроса: нужны дополнительные средства на реализацию программы по переселению и на замену водовода в микрорайоне бывшего гидролизного завода. По обоим получил поддержку, — отметил Соколюк.

Глава Кушвинского ГО Михаил Слепухин признался, что сам попросил о встрече с губернатором в первой десятке глав.

— Сначала мы обсудили выполнение поручений, данных губернатором во время его рабочей поездки в Кушву два года назад, — пояснил мэр. — Парк мы благоустроили, водовод на улице Рабочей построили. К июлю этого года будет закончен ремонт улицы Первомайской. Также на финишную прямую вышло строительство нового цеха на заводе прокатных валков.

В ответ на предложение Евгения Владимировича обозначить проблемы, с которыми муниципалитету трудно справиться самостоятельно, Слепухин назвал восстановление дома на улице Гвардейцев, который в первые осенние морозы остался без отопления и был расселён. По решению губернатора из резервного фонда на это выделят 10 миллионов рублей.

— Когда я вернулся в Кушву, коллеги спрашивали, почему я не попросил денег на решение других проблем. Я им посоветовал перечитать сказку Пушкина о рыбаке и рыбке. Да, проблем у нашего города достаточно, но решать их муниципалитет должен планово: перекладывать груз на других считаю неправильным, — говорит мэр.

Врио главы Невьянского городского округа Александр Берчук среди самых серьёзных достижений 2016 года назвал доведение уровня инвестиций в промышленное производство на территории муниципального образования до 1,6 миллиарда рублей.

И. о. главы администрации городского округа Первоуральск Валерий Хорев сообщил губернатору, что им в территории нужно отремонтировать ещё 90 километров дорог и реконструировать фонтан в центре Первоуральска. На что губернатор поручил Хореву подготовить проектную документацию по реконструкции.

— Подобные двухсторонние встречи действительно уже стали регулярными. Главам нравится, что можно лично с губернатором обсудить все вопросы. Сейчас мы готовимся к внедрению стратегического планирования для каждого муниципального образования. Такого не было никогда. Стратегия территорий сформирует чёткое понимание, как и куда будут развиваться территории. После этого главам уже не нужно будет так часто встречаться с губернатором, что-то просить. Всё будет прописано в их стратегиях. Этим вопросом сейчас занимается Александр Высокинский, он уже проводит встречи на уровне управленческих округов, — рассказал «ОГ» глава Южного управленческого округа Михаил Астахов.