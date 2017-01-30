Китайский праздник с русскими песнями

Генконсул Китая в Екатеринбурге Гэн Липин официально вступила в должность. Фото: Павел Ворожцов

Опубликовано в №17 от 31.01.2017

25 января, незадолго до наступления китайского Нового года, граждане Поднебесной на Урале отметили ещё один праздник — торжественное вступление в должность Генерального консула КНР в Екатеринбурге Гэн Липин. Корреспонденты «ОГ» побывали на приёме и выяснили, что сотрудники консульства умеют не только вести переговоры, но и душевно поют русские народные песни.

В начале вечера к генконсулу было не подступиться — поздравить Гэн Липин с высокой должностью выстроилась длинная очередь гостей. Кажется, здесь собрался весь цвет Екатеринбурга — от депутатов и дипломатов до руководителей предприятий, деятелей науки и образования, а также членов регионального правительства. Большинство из них успели познакомиться и подружиться с генконсулом, поскольку она прилетела в Екатеринбург ещё 18 октября 2016 года.

Министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Андрей Соболев поздравил Гэн Липин с официальным вступлением в должность. Фото: Павел Ворожцов Смотрите также фоторепортаж с места событий

— За это время я успела пережить мороз в минус 36 градусов. В этом мне помогли тёплые улыбки моих новых уральский друзей — очень яркие и светлые, как солнце, — так прокомментировала «ОГ» госпожа Гэн Липин свои впечатления от Урала.

Первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов рассказал, что ему удалось пообщаться с генконсулом уже в ноябре, когда она была представлена главе региона Евгению Куйвашеву, а также когда тот принимал дипломатический корпус в преддверии Нового года. А президент Уральской торгово-промышленной палаты (УТПП) Андрей Беседин выразил удивление, что инаугурация Гэн Липин произошла только сейчас.

— Генконсул включилась в рабочий процесс сразу. Наша встреча состоялась на второй день её пребывания здесь. Я боюсь, не сосчитать, сколько раз мы встречались с ней не случайно на приёмах, а в ходе обсуждения конкретных вопросов. Генеральное консульство Китая давным-давно взяло очень активный курс на прикладной характер развития наших отношений — связующим звеном здесь являются вопросы экономики. Мы избалованы большим количеством дипломатических миссий, но если говорить об активности — есть Генконсульство КНР и на большой дистанции — все остальные, — сказал глава УТПП.

Это в своей приветственной речи подтвердил и первый вице-губернатор Алексей Орлов. По его словам, КНР является одним из ведущих торговых партнёров Свердловской области. Так, за 9 месяцев прошлого года товарооборот между Средним Уралом и Китаем составил почти 525 миллионов долларов США. Кроме того, за 2016 год Свердловская область приняла более 20 официальных делегаций из Поднебесной. Крупнейшими мероприятиями стало третье Российско-Китайское ЭКСПО, которое прошло в июле и на полях которого было подписано соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве с провинцией Хэйлунцзян. И уже в ноябре регионы провели в Екатеринбурге биржу контактов между своими предприятиями, где приняли участие 111 китайских компаний. Также 2016 год был отмечен 25-летием соглашения об установлении побратимских связей между правительством Свердловской области и народным правительством города Харбина. В честь этого события была открыта 25-метровая стела в знак дружбы и прочности отношений.

— Планов по сотрудничеству на этот год у нас много, — поделился Алексей Орлов. — Мы будем принимать участие в мероприятиях четвёртого Российско-Китайского ЭКСПО. В апреле мы готовим большую поездку во главе с губернатором в провинцию Гуандун и специальный административный район Гонконг в Китае. Это для нас новое направление, и мы очень рассчитываем на поддержку генконсула в организации этого визита, чтобы наши промышленники, которые войдут в состав делегации, могли максимально эффективно использовать эту поездку для установления новых контактов. Проведём, как мы договаривались, заседание российско-китайской рабочей группы, которую мы создали с мэром Харбина. Я как раз возглавляю её со стороны Свердловской области. Я думаю, что у нас будет не один визит китайских партнёров. Госпожа Гэн Липин — опытный дипломат и хозяйственник, так что с уходом прежнего генконсула господина Тянь Юнсяна соблюдена полная преемственность, и я уверен, что отношения у нас будут только развиваться.

Выступление дипломатов консульства, исполнивших на русском языке песню «Ой, рябина кудрявая», стало гвоздём развлекательной программы. Фото: Павел Ворожцов

Сама Гэн Липин также констатировала прогресс во взаимодействии между регионами России и Китаем.

— В прошлом году по объёму торговли Китай остался на первом месте среди стран-партнёров Сибирского федерального округа, и вышел на второе место среди стран-партнёров Уральского федерального округа. Наблюдается положительная динамика сотрудничества в таких сферах, как культура, образование, СМИ, туризм, — сказала генконсул во время своего выступления.

Представитель Министерства иностранных дел РФ в Екатеринбурге Александр Харловпривёл несколько конкретных примеров.

— Я с удовлетворением отмечаю наличие новых контактов между российскими предприятиями и китайскими партнёрами. Наш сов-местный проект реализуется в Ямало-Ненецком автономном округе в порту Сабетта. В Свердловской области в Невьянске находится предприятие с китайским участием, на котором производятся трубы для нефтегазовой промышленности. Город Екатеринбург уже давно стал Меккой по проведению крупных международных мероприятий российско-китайской направленности. В Челябинской области на взаимодействие с Китаем направлена реализация проекта Южноуральского транспортно-логистического комплекса, — сказал Александр Харлов.

Министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Андрей Соболев добавил, что сегодня правительство региона по поручению губернатора разработало перечень инвестиционных проектов для работы с китайскими коллегами в области машиностроения, лесопромышленного комплекса, химической промышленности.

Позже сама генконсул напомнила, что на прошлом Российско-Китайском ЭКСПО было подписано соглашение об экспорте сельскохозяйственной продукции из Свердловской области в Китай. Сейчас генконсульство ждёт ответа от уральской таможни. Кроме того, китайские предприятия ищут возможность для создания в Свердловской области центра продажи и сервиса китайских автомобилей. По словам Гэн Липин, Уральская торгово-промышленная палата назвала эту отрасль одной из самых перспективных в части открытия совместных предприятий. Этот проект пытался реализовать еще предыдущий генконсул господин Тянь Юнсян, однако планам тогда не суждено было сбыться из-за изменения курса рубля и особенностей инвестиционного законодательства.

— Мы надеемся, что соответствующие органы создадут более чёткие и прозрачные законы, чтобы придать китайским бизнесменам уверенность в успехе подобных предприятий, — сказала Гэн Липин.

Над решением подобных проблем сейчас работают свердловские депутаты.

— Уже более 10 лет наши парламентарии встречаются с парламентариями различных провинций КНР. За этот период прошло 20 встреч, из которых мы почерпнули много полезного и внесли в нашу законодательную базу предложения, которые дают возможность вхождения китайских инвестиций в развитие региона. Эта работа продолжается, — сообщил заместитель председателя Заксобрания Свердловской области Анатолий Сухов в своём приветствии.

После окончания официальной части сотрудники генконсульства устроили беспроигрышную лотерею и разыграли сувениры между гостями. Свой приз чуть не упустил Андрей Соболев, который увлёкся разговорами с коллегами и не сразу услышал, что объявляют номер его купона. Но гвоздём программы стало выступление дипломатов консульства, исполнивших на русском языке песню «Ой, рябина кудрявая». Номер вызвал бурю эмоций у гостей, которые с удовольствием подхватили слова.

— Теперь нужно решить, кто из членов свердловского правительства во время визита в Китай споёт китайскую народную песню, — подвёл итог вечера министр международных и внешнеэкономических связей региона.