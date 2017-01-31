«Депутатская вертикаль» занялась совершенствованием закона о госзакупках

Павел Крашенинников. Фото: Алексей Кунилов

Опубликовано в №17 от 31.01.2017 под заголовком «Участники депутатской вертикали взялись за совершенствование закона о госзакупках»

Вчера, 30 января, состоялось очередное собрание оргкомитета по созданию регионального объединения «Депутатская вертикаль». В ходе обсуждения участники определились с правовым статусом и основными задачами объединения народных избранников, а также продемонстрировали формат, в котором будет работать «вертикаль».

Напомним, идея создания «вертикали» принадлежит свердловскому парламентарию Госдумы Павлу Крашенинникову. В начале декабря прошлого года депутатам всех уровней — от федеральных до муниципальных — был разослан проект положения регионального объединения «Депутатская вертикаль» («ОГ» от 21.12.2016 г.).

Всё это время документ активно обсуждался и дорабатывался. По словам помощницы Крашенинникова Галины Артемьевой, замечаний к первоначальной версии от народных избранников поступило много. Самым спорным моментом многие посчитали подпункт, где изначально говорилось, что одна из основных задач «вертикали» — «выделение денежных средств из федерального бюджета и (или) бюджета Свердловской области». В частности, председатель регионального Заксобрания Людмила Бабушкина предложила исключить этот подпункт в связи с тем, что он вне компетенции депутатского объединения.

— Исключать не будем, просто немного по-другому сформулируем. «Выделение денежных средств» заменим на «способствовать выделению денежных средств». Депутаты должны заниматься здоровым лоббированием, — пояснила «ОГ» Галина Артемьева.

Также Людмила Бабушкина посчитала преждевременным создание отделений депутатской вертикали в управленческих округах и Екатеринбурге. Однако оргкомитет всё же решил сохранить этот пункт.

— Мы приняли эту версию положения за основу. Тем не менее мы готовы принимать поправки вплоть до проведения ассамблеи депутатской вертикали, — сообщил Павел Крашенинников, уточнив, что ассамблея, скорее всего, пройдёт через месяц-полтора после согласования точной даты с губернатором Евгением Куйвашевым, присутствие которого также ожидается.

В рамках собрания оргкомитет также продемонстрировал, как предположительно будет выстроена работа «вертикали» в дальнейшем. В частности, собравшиеся обсудили несколько федеральных законов, которые, по их мнению, требуют срочной доработки. Один из них — №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

— В 2015 году по фактам проверок минфина за нарушение этого закона наказали глав сельских поселений и одного главу муниципального района. Им были выписаны штрафы, в несколько раз превышающие их зарплату. Однако выявленные нарушения носят технический характер. В одном случае не вовремя был сдан отчёт. В другом — процент закупок у субъектов малого и среднего бизнеса оказался меньше, чем предписано законом (7,2 процента вместо 15). Мы хотим, чтобы закон предусматривал сопоставимость штрафов. У нас же главы два месяца сидели без зарплат. В итоге некоторые из них сложили из-за этого полномочия, — выступила председатель думы Слободо-Туринского МР Елена Ермакова.

Галина Артемьева уточнила, что из-за штрафных санкций полномочия складывали главы Байкаловского муниципального района и Слободо-Туринского МР.

— У нас может сложиться ситуация, что на конкурс глав завтра не будут заявляться кандидаты. Средства платят мизерные, а ответственность высочайшая, кто будет работать на таких условиях, — задаётся вопросом Артемьева.

В итоге председатель оргкомитета Павел Крашенинников предложил народным избранникам собрать все имеющиеся примеры несовершенства 44-ФЗ и вместе с предлагаемыми поправками передать ему.

— Мы с экспертами в Госдуме, в свою очередь, проработаем ваши поправки, — резюмировал Крашенинников.