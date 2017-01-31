Самая быстрая цепочка

Глава Бисерти Валентина Суровцева в разговоре с губернатором опиралась на его программную статью «Переломный момент», а для каждой проблемы округа предлагала несколько вариантов решения. Фото: департамент информполитики губернатора

Опубликовано в №18 от 01.02..2017

Вчера губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провёл третью за месяц встречу с руководителями муниципальных образований региона. В этот раз о социально-экономическом положении своих территорий отчитались мэры Тугулыма, Бисерти и Нижней Салды. Поручения по этим территориям глава региона раздал профильным министрам в тот же день.

Основной вопрос, который волновал главу Тугулымского городского округа Сергея Селиванова — ремонт разрушенного моста через реку Пышма к отдалённой деревне Остров, которая после прошлогоднего паводка и впрямь стала превращаться в остров.

— Там проживают сибирские татары — по регистрации это 85 человек, зимой фактически — 35–40, — делится мэр. — Раньше поддерживали его своими силами, но, чтобы восстановить связь с «большой землёй», надо фактически отстроить его заново.

Проектно-сметная документация готова, поэтому по поручению губернатора регион выделит на ремонт моста около 20 миллионов рублей. Как пояснил Сергей Селиванов, с министром транспорта Василием Старковымон уже обговорил этот вопрос.

Вторая просьба была связана с обустройством дороги до нового детского сада в Тугулыме. Сама дорога построена — муниципалитет выделил на неё 3,8 миллиона, а средств на освещение и тротуары не хватает. На это нужно ещё около 26 миллионов. Обустроить необходимую инфраструктуру тоже решили по-этапно — в течение двух лет.

— Такие встречи убеждают, что нерешаемых проблем нет, — резюмирует Сергей Селиванов.

Также он доложил губернатору о том, как были выполнены поручения, данные во время прошлогодних визитов в городской округ — установлено холодильное оборудование на овощехранилище сельскохозяйственного предприятия «Радуга», построена дорога к улице, где строят дома работники предприятия, и разработана проектно-сметная документация для строительства газопровода от села Мальцево до села Верховино: в этом году начнётся первый этап строительства.

Глава Бисертского городского округа Валентина Суровцева, доложив об успехах территории, вынесла на обсуждение с губернатором два самых важных вопроса, с которыми собственными силами муниципалитету не справиться.

Один из корпусов Уралсельмаша. Фото: urban3p.ru

— Первая назревшая проблема: в марте заканчивается процедура банкротства бывшего градообразующего завода «Уралсельмаш». Всё, что не было продано, — а это 13 объектов, которые находятся в разрушенном состоянии, — по решению арбитражного суда передаётся в муниципальную собственность, — пояснила Валентина Суровцева. — Процедура осложняется тем, что были проданы ограждения вокруг завода, и теперь беспрепятственный доступ к опасной промышленной площадке открыт населению. Обсудили возможные варианты действий. Если сносить объекты, на местный бюджет ляжет непосильная финансовая нагрузка. Сейчас мы не можем позволить себе огородить и даже просто охранять эту территорию.

По поручению губернатора областные и муниципальные власти совместно займутся ограждением площадки, сносом части сооружений и поиском инвестора. Самостоятельный поиск инвесторов муниципалитетом оказался безрезультатным: несколько небольших цехов выкупили под производство, на остальные — желающих нет: предпринимателям нужна готовая площадка для работы.

Второй вопрос Валентина Суровцева задала по строительству школы с детским садом на 100 мест в селе Киргишаны.

— С развитием сельхозпредприятия молодых семей с детьми стало больше, а оба образовательных учреждения находятся в аварийном состоянии: износ конструкций составляет от 50 до 80 процентов, — пояснила Валентина Суровцева. — Если успеем к июню закончить проект здания — объект попадёт в программу следующего года. Соответствующее поручение Евгений Владимирович дал министру финансов Галине Кулаченко.

Глава городского округа Нижняя Салда Елена Матвеева сосредоточилась на вопросах в сфере ЖКХ.

— Если в образовании и культуре мы решаем текущие вопросы самостоятельно, то глобальные проблемы коммунальной сферы без помощи области не решить, — говорит Елена Матвеева. О неэффективности наших коммунальных систем говорит тот факт, что дебиторская задолженность за энергоресурсы в муниципалитете составляет 52 миллиона рублей, а кредиторская — 242 миллиона. Даже если мы соберём со своих должников всё до копеечки, останемся в солидных долгах за газ и электроэнергию. У нас нет чрезвычайных ситуаций, все жители Нижней Салды обогреты, живут с водой и светом, но убыточность действующей котельной с каждым годом усложняет ситуацию в городе. Также обсудили с губернатором проекты по строительству блочных котельных и очистных сооружений, которые уже проходят госэкспертизу.