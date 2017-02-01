Свердловские единороссы назвали дату, когда определят своего кандидата на выборы губернатора

Во время заседания фракции однопартийцы поздравили Сергея Чепикова с прошедшим юбилеем. Фото: Андрей Альшевских

Опубликовано в №19 от 02.02.2017

В минувший вторник, 31 января, депутаты областного Заксобрания от «Единой России» провели совместное заседание фракции с коллегами из Госдумы.

Определиться с кандидатом в губернаторы поможет президент

Выступая на заседании фракции, лидер свердловских единороссов Виктор Шептий анонсировал, что, скорее всего, единый день предварительного голосования партия проведёт 28 мая. В Свердловской области через процедуру праймериз «ЕР», в частности, определит своего кандидата на губернаторские выборы. Однако вряд ли в голосовании смогут принять участие все желающие, как это было, например, в прошлом году, когда определялись кандидаты в региональное Заксобрание.

— Здесь подход будет несколько иной. Основатель партии (Президент РФ Владимир Путин. — Прим. ред.) внесёт кандидатуру исполняющего обязанности губернатора региона, когда у нынешнего главы истекут полномочия (в мае. — Прим. ред.), — сообщил Виктор Шептий. — Мы вряд ли будем подвергать решение Владимира Владимировича ревизии, но предварительное голосование всё же провести будет необходимо. Скорее всего, оно пройдёт по третьей или четвёртой модели (обе модели не предполагают всенародного голосования за кандидатов. — Прим. ред.).

Также председатель регионального отделения «медведей» напомнил, что вновь открытые праймериз пройдут в регионе в следующем году, когда в Екатеринбурге будет избираться дума.

— Думы административных центров теперь будут избираться только по открытой модели, — пояснил Шептий.

Чепиков попросит гарантий у Мутко

После обсуждения темы выборов региональная фракция попросила депутатов Госдумы выступить с докладами о проделанной работе.

Напомним, что в декабре Сергей Чепиков обратился к министру спорта РФ Павлу Колобкову с просьбой предусмотреть дополнительные средства в федеральном бюджете на строительство легкоатлетического стадиона в Екатеринбурге. Дело в том, что в связи с реконструкцией Центрального стадиона легкоатлетические дорожки и сектора там были ликвидированы. Депутат предложил перенести его на территорию спорткомплекса «Калининец». Строительство стадиона оценивается в 189,8 миллиона рублей.

— В министерстве ответили, что строительство стадиона в этом году не попадает в федеральную программу. Его включат только на следующий год. Но вчера я общался с Александром Якобом(глава администрации Екатеринбурга. — Прим. ред.). Он сказал, что муниципалитет готов начать стройку, если федерация точно выделит средства в 2018 году. В пятницу Виталий Мутко приезжает в Екатеринбург, мы будем встречаться, чтобы он дал гарантию, что деньги придут, — выступил Чепиков.

Заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Сергей Бидонько отчитался об участии Свердловской области в федеральных программах. По его словам, область в этом году получит, в частности, 1,2 млрд рублей в рамках программы «Безопасные дороги», около 800 миллионов рублей по программе «Жилище» на строительство двух детских садов и дороги в микрорайоне Академическом в Екатеринбурге. Также 850 миллионов рублей выделят на продолжение строительства дороги Карпинск — Кытлым. Помимо этого, область может претендовать на получение 750 миллионов рублей по программе строительства и реконструкции школ.

— Андрей Геннадьевич, я вижу вашу активность в социальных сетях. Многих тем касаетесь, за многое берётесь. А мне вот лично интересно услышать, какие всё-таки основные направления работы у вас на сессию, — обратился Виктор Шептий к члену промышленного комитета Госдумы Андрею Альшевских.

— Моя базовая работа — это личные приёмы граждан. Все мои планы и направления будут корректироваться исходя из тех проблем, с которыми ко мне обращаются, — ответил депутат, уточнив, что если необходимо, он готов предоставить свой план работы на сессию.

Депутаты прогуливают личные приёмы граждан

Тему приёма граждан депутатами «ЕР» продолжил депутат ЗакСО Анатолий Сухов, который также руководит региональной общественной приёмной Дмитрия Медведева. Он напомнил депутатам, что им необходимо, помимо приёмов в своих округах, раз в два месяца принимать граждан в региональной приёмной партии. Оказалось, что это требование некоторые депутаты не выполняют. Так, например, пояснил депутат, Владимир Радаев и Олег Корчагин проигнорировали свои приёмные дни, в итоге пришедшие граждане не смогли пообщаться с депутатами.

— А если в Реже приёмную Медведева откроют, мне и там приём проводить? — поинтересовался Радаев, уточнив, что регулярно проводит приёмы в своей территории — в Нижнем Тагиле. На это Сухов напомнил, что региональная приёмная только одна и правила необходимо соблюдать, иначе партия теряет авторитет в глазах избирателей.