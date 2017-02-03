Областная газета
Политика 3 февраля 2017, 19:28

Евгений Куйвашев предложил создать представительство Японии на Среднем Урале

Посол Тоехиса Кодзуки поблагодарил губернатора Евгения Куйвашева за содействие в продвижении совместных проектов России и Японии. Фото: Департамент информполитики губернатора

  • Опубликовано в №21 от 04.02.2017 

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и его первый заместитель Алексей Орлов презентовали потенциал уральской промышленной выставки «Иннопром» представителям страны-партнёра этого года — Японии. Встреча прошла 2 февраля на площадке японского посольства в Москве.

Участие в мероприятии принимали Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в РФ Тоехиса Кодзуки и около 80 представителей японского бизнес-клуба.

— Презентация была очень впечатляющей. Есть вещи, которые привлекают внимание японских бизнесменов: высокий уровень образования, высокий уровень развития промышленности. Губернатор уже проявил инициативу, посетив Японию в 2013 году, что оказало большое влияние на развитие связей между сторонами. Прошедшая презентация даёт еще один толчок к развитию наших дружеских отношений, — по итогам встрече сказал Тоехиса Кодзуки.

Как рассказали «ОГ» в министерстве международных и внешнеэкономических связей Свердловской области, во время встречи с послом губернатор предложил создать в регионе коммуникационную площадку, на которой можно было бы налаживать сотрудничество между свердловскими и японскими бизнесменами.

— Сотрудничество начинает хорошо развиваться, когда выстраивается соответствующая инфраструктура — есть генеральное консульство, прямые авиаперелёты, торговое представительство или представитель. С японской стороной у нас пока нет общих площадок, где можно было бы встречаться и решать проблемы, помогать бизнесу. Речь идёт о создании некой коммуникационной площадки, пока мы не знаем, как её назвать. Вряд ли возможно предлагать японцам открыть здесь генкосульство — это не губернаторский уровень, кроме того, здесь живёт не так много японцев. Возможно, уместнее организовать деловой клуб, — прокомментировали «ОГ» в МиВЭС.

Отметим, что в 2015 году в рейтинге торговых партнёров Свердловской области Япония переместилась с 20-го места на 11-е, продемонстрировав товарооборот в 195 миллионов долларов США. В январе-сентябре 2016 года этот показатель составил 100 миллионов долларов, увеличившись на 17,8 процента по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Рост экспорта произошёл вследствие увеличения поставок металлов и изделий из них, рост импорта — за счёт увеличения поставок оптических приборов.

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