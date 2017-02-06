10 решений Трампа, которые обсуждает весь мир

Со дня инаугурации Дональда Трампа не прошло и 20 дней, а его резонансные заявления и первые указы обсуждают во всём мире, в том числе и в Свердловской области. «ОГ» собрала воедино все самые резонансные решения 45 президента США, который пока не отказался ни от одного пункта своей политической программы.
- Первым делом Трамп подписал указ о выходе страны из соглашения по Транстихоокеанскому партнёрству (TTП).
- Запустил процедуру по отмене программы обязательного медицинского страхования — Affordable Care Act, известной как Obamacare и введённой во время президентства Барака Обамы. Противники программы утверждают, что она вызвала общий рост расходов на здравоохранение и негативные изменения на страховом рынке.
- Издал указ о сооружении на границе с Мексикой стены для борьбы с нелегальными мигрантами и преступностью.
- На 120 дней приостановил въезд в страну всех беженцев, кроме сирийских, для которых границы США закрыли на неопределённый срок.
- Запретил пускать в США граждан семи стран: Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена. Даже с визами.
- Сменил главу американской Службы таможенного и пограничного контроля и министра юстиции США.
- Уволил исполняющую обязанности генерального прокурора Салли Йейтс после того, как она отказалась защищать его иммигрантский указ.
- Возобновил строительство двух нефтепроводов, проекты которых были отложены по указанию Обамы в 2016 году. Против строительства были экологи, гражданские активисты и индейцы сиу.
- Поручил за месяц разработать план уничтожения запрещённой в РФ террористической организации «ИГ».
- Запретил своим чиновникам лоббизм в течение пяти лет после отставки.