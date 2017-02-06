В ноябре прошлого года президиум Генсовета «Единой России» изменил принцип формирования МКС: к трем регионам тюменской «матрешки» добавилась Свердловская область. Фото: er.ru

В Екатеринбурге прошло первое заседание обновлённого Межрегионального координационного совета (МКС) «Единой России», в котором приняли участие представители Свердловской и Тюменской областей, ХМАО и ЯНАО. По словам участников, тема предстоящих выборов губернатора в ходе заседания подробно не обсуждалась, правда, руководитель МКС «ЕР», депутат Госдумы Иван Квитка озвучил необходимый уровень явки избирателей.

— Явка должна быть не ниже 50 процентов, — рассказал «ОГ» член президиума регионального политсовета «ЕР» Александр Косинцев. Он считает, что повышать явку необходимо за счёт яркости избирательной кампании и конкурентности выборов.

Также в ходе заседания МКС «ЕР» были сформированы три комиссии и рабочая группа по партийным проектам. Три из четырёх руководящих партийных постов достались свердловским единороссам. В частности, председатель свердловского Заксобрания Людмила Бабушкина возглавила комиссию МКС по партийному строительству и агитационно-пропагандистской работе и информационному сопровождению деятельности региональных отделений партии. Руководитель фракции «ЕР» в региональном парламенте Елена Чечунова — комиссию по работе фракций в законодательных органах госвласти и представительных органах местного самоуправления муниципальных районов и городских округов. В рабочую группу по реализации партийных проектов вошёл секретарь регионального отделения партии Виктор Шептий, а возглавил её свердловский депутат Госдумы Алексей Балыбердин.