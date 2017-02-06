Самовыдвиженцев допустят к выборам губернатора?

Депутат Госдумы Андрей Альшевских, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Фото: alshevskix.livejournal.com

В понедельник, 6 февраля, свердловский депутат Госдумы Андрей Альшевских направил главе региона письмо с предложением дополнить региональное законодательство нормой, по которой в губернаторских выборах могли бы участвовать самовыдвиженцы.

— Федеральным законодательством это разрешается, надо только прописать такую возможность в областном, — прокомментировал народный избранник.

Среди плюсов в случае поддержки своего предложения Альшевских назвал увеличение явки на избирательные участки, большую открытость и легитимность выборов.

Между тем депутаты фракции «ЕР» в региональном Заксобрании сдержанно отнеслись к этой инициативе. В частности, первый зампредседателя ЗакСО, лидер свердловских единороссов Виктор Шептий заявил, что нынешнее избирательное законодательство является «сбалансированным».

— Корректировка, как правило, осуществляется не накануне выборов, а заранее. Всё, что касалось законодательства об избрании губернатора, мы формировали четыре года назад. И я считаю, что тот набор норм, который есть, сбалансирован для всех политических сил. Но если законопроект поступит, мы будем его обсуждать, — сообщил «ОГ» Виктор Шептий.

Оппозиционные депутаты в целом поддерживают идею Андрея Альшевских как шаг в демократизации избирательного процесса, но при этом указывают, что главным препятствием для участия в губернаторской избирательной кампании является не необходимость выдвигаться от партии, а сложность в преодолении муниципального фильтра — процедуры сбора подписей депутатов представительных органов муниципальных образований в поддержку кандидатов на должности глав регионов.

— Принципиально предложение расширяет возможности для участия кандидатов в губернаторских выборах. Вопрос в том, что в условиях муниципального фильтра независимому кандидату невозможно будет пройти. Сегодня у партий, кроме «Единой России», нет того числа депутатов в муниципальных думах, которого хватает для прохождения фильтра. Поэтому мы и говорим о необходимости снижения порога, чтобы хотя бы представители парламентских партий могли участвовать в губернаторских выборах. Независимому кандидату набрать порядка 130 подписей депутатов по Свердловской области технически вообще нереально, — прокомментировал депутат от «Справедливой России» Дмитрий Ионин.

Парламентарий от ЛДПР Александр Коркин отметил, что в инициативе допустить до губернаторских выборов всех желающих есть свои минусы.

— Например, сейчас партии более тщательно проверяют своих кандидатов на отсутствие у них судимостей и наличие высшего образования, чем избирком. Я не первый раз участвую в выборах. И во время избирательной кампании в екатеринбургскую гордуму в 2013 году подтверждение о наличии у меня настоящего диплома вуза пришло через неделю после окончания выборов. Поэтому я выступаю за то, чтобы убрать не партийный фильтр, а муниципальный, — заявил Коркин.