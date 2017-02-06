Уральские стройки Росгвардии запахли коррупцией

Восьмой центр заказчика-застройщика войск Национальной гвардии России оказался в поле зрения правоохранительных органов. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила серьёзные нарушения размещения оборонного заказа на территории Уральского региона.

Росгвардия нарушает российские законы — такой вывод можно сделать из решения антимонопольного ведомства по результатам проверки соблюдения законодательства о закупках в войсковой части 6902. Эта часть (она же Восьмой центр заказчика-застройщика ВВ МВД РФ) отвечает за строительство военных объектов для бывших внутренних войск, а ныне — национальных гвардейцев.

Неудивительно, что деньги, отпускаемые на оборону после резонансного «дела Сердюкова-Васильевой», находятся сейчас под самым пристальным контролем и общества, и Верховного главнокомандующего. Однако удивительно, что некоторые «командиры» до сих пор считают посадки скорее досадным недоразумением, чем правилом. Тем более не относят это к себе.

Комплекс зданий, находящихся в Екатеринбурге по улице Соболева, 10, является важнейшим военным объектом. По этому адресу расположен госпиталь Росгвардии. На расширение и модернизацию лечебно-восстановительного центра для своих воинов Родина выделила финансирование, порядок которого можно обозначить девятью нулями. Страна щедро профинансировала улучшение условий для своих бойцов, которые, честно выполняя воинский долг, не жалели свои жизнь и здоровье, защищали нас от террористов и бандитов, охраняли атомные станции и прикрывали важнейшие объекты нашей инфраструктуры от диверсий, хищений и других опасных действий.

Как назвать тех, кто наживается на госпитале? Пока никак. Квалификацию действиям должна дать сначала военная прокуратура, потом — трибунал. Повод для начала расследования есть — комиссия ФАС России по контролю в сфере оборонного заказа 26 декабря прошлого года установила 8 (!) нарушений федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Столь пышный букет нарушений не мог обойтись без страстной любви должностных лиц заказчика (упомянутого выше Восьмого центра) к незаконно получившему контракт подрядчику (ООО «Альфастрой»).

Кто, кому, сколько, за что и какими купюрами — в этом ещё предстоит разобраться. Говорят, что в Екатеринбург едет комиссия. К её приезду стол уже накрыт… уголовными делами, которые возбудила Военная прокуратура Центрального военного округа.

Установлено (но пока ещё не приговором), что в период 2013–2015 годов начальник Восьмого центра полковник Жубоев, его заместитель полковник Богданов и начальник сметной группы подполковник Тараненко, осуществляя контроль за исполнением государственного контракта на выполнение строительно-монтажных работ в военном госпитале, неоднократно получали от одного из подрядчиков (ООО «Сантехэнергострой») взятки в крупном и особо крупном размере за подписание актов о приёмке выполненных работ, которые реально в ходе строительства не проводились. Возбуждено уголовное дело по самой жёсткой части статьи 290 УК РФ («Получение взятки организованной группой в особо крупном размере»). Максимальное наказание за это преступление (напоминаем для тех, кто несерьёзно относится к борьбе с коррупцией) — лишение свободы на срок до пятнадцати лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки и с лишением права занимать определённые должности на срок до пятнадцати лет.